Лидер Радикальной партии в среду, 8 марта, появился на столичном вокзале, где раздавал женщинам красные розы.

Нардеп ходил с букетом около 12.00, передает со ссылкой на .

Цветы раздавал прохожим, а также тем, кто торгует у вокзала.

"Идите сюда, мои самые красивые ... Любви, тепла, семейного уюта", - обращался он.

"Жене передадите", - нардеп вручил розу прохожему мужчине.

Затем Ляшко начал раздавать розы в "Макдональдсе", в частности продавщицам.

За ним ходил нардеп от "Народного фронта" Евгений Дейдей, который тоже раздавал цветы.

"Становитесь все, сфотографируемся, девушки", - продолжал руководитель "радикалов".

"Вас между тортами "рошеновскими" не видно", - сказал Ляшко одной из продавщиц в киоске, даря розу.

Возле нардепа собралась толпа женщин. "Дайте мне пожалуйста", - попросила бесплатный цветок одна из прохожих.

"Девочки, кому не дал", - продолжал Ляшко раздавать розы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира