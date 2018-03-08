|В Украине разыскиваются 7000 должников по алиментам
|08.03.2018 20:14
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В Украине более 7000 должников по алиментам официально объявлены в розыск только за один месяц с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает Сегодня.
"За месяц (с начала действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, - ред.) работники исполнительной службы Минюста вынесли почти 75 тыс. постановлений об ограничении должника в праве выезда за пределы Украины, 72 тыс. постановлений о запрете управлять автомобилем, более 70 тыс. запретов пользоваться оружием и охотиться. Более 7 тыс. должников объявлены в розыск ", - отметил он.
Также, Петренко уточнил, что такие мероприятия являются действенными.
"Один из должников задолжал почти 80 тыс. гривень. Государственные исполнители направили в его адрес постановление о временном ограничении в праве охоты. Это для заядлого охотника оказалось весомым аргументом для погашения долга. Также исполнители начинают использовать новое для наших реалий средство воздействия - общественно полезные работы", - сказал министр.
Согласно его словам, только с начала действия закона должниками уплачено более 225 млн грн алиментов.
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