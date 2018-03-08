|В пожаре на запорожской шахте пострадали шесть горняков, - ВИДЕО
|08.03.2018 20:21
|
Под землей находились 80 шахтеров, когда начался пожарНа Запорожском железорудном комбинате в селе Малая Белозерка в шахте занялись кабели. В результате пожара пострадали шесть шахтеров.
Фото: 061.ua
Как сообщает местное издание "061.ua", на момент возгорания под землей на глубине 640 метров находились 80 шахтеров.
Известно, что для ликвидации возгорания прибыли две бригады горноспасательного отряда, которые подчиняются Кривому Рогу, но находятся на территории Запорожской области. Это аварийно-спасательная служба по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах.
В Днепрорудненской городской больнице изданию сообщили, что в пожаре пострадали 6 сотрудников предприятия - пять человек находятся в хирургии и один в реанимации.
Впоследствии главный врач Юрий Абросимов подтвердил, что в результате пожара 6 человек получили ожоги и отравления угарным газом. Одного пациента перевезли в ожоговый центр области.
Поделитесь статьей с друзьями