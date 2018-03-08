Погода, Новости, загрузка...
В пожаре на запорожской шахте пострадали шесть горняков, - ВИДЕО
08.03.2018 20:21
В пожаре на запорожской шахте пострадали шесть горняков, - ВИДЕО
Под землей находились 80 шахтеров, когда начался пожар
На Запорожском железорудном комбинате в селе Малая Белозерка в шахте занялись кабели. В результате пожара пострадали шесть шахтеров.
В пожаре на запорожской шахте пострадали шесть горняков, - ВИДЕО Фото: 061.ua

Как сообщает местное издание "061.ua", на момент возгорания под землей на глубине 640 метров находились 80 шахтеров.

Известно, что для ликвидации возгорания прибыли две бригады горноспасательного отряда, которые подчиняются Кривому Рогу, но находятся на территории Запорожской области. Это аварийно-спасательная служба по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах.

В Днепрорудненской городской больнице изданию сообщили, что в пожаре пострадали 6 сотрудников предприятия - пять человек находятся в хирургии и один в реанимации.

Впоследствии главный врач Юрий Абросимов подтвердил, что в результате пожара 6 человек получили ожоги и отравления угарным газом. Одного пациента перевезли в ожоговый центр области.

  • Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, - Князев
  • В Черкасской области в Чигиринском монастыре произошел пожар: погиб служительница церкви

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить