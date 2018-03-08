Под землей находились 80 шахтеров, когда начался пожар

Как сообщает местное издание "061.ua", на момент возгорания под землей на глубине 640 метров находились 80 шахтеров.

Известно, что для ликвидации возгорания прибыли две бригады горноспасательного отряда, которые подчиняются Кривому Рогу, но находятся на территории Запорожской области. Это аварийно-спасательная служба по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах.

В Днепрорудненской городской больнице изданию сообщили, что в пожаре пострадали 6 сотрудников предприятия - пять человек находятся в хирургии и один в реанимации.