Женщины Пакистана, Ирана и стран Ближнего Востока имеют наименьшие возможности для трудоустройства. Такой отчет акануне 8 марта опубликовали в Международной организации труда , передает со ссылкой на .

По данным организации, уровень безработицы между женщин вдвое превышает подобный показатель между мужчин - 16,3% против 6,8%. При этом женщины, у которых есть работа, получают низкую зарплату и рабочие места с более низкой квалификацией.

"Стимула для женщин на Ближнем Востоке нет. Работа не является привлекательной, поскольку зарплаты не являются привлекательными ", - отметила гендерный специалист Эмануэла Поццан.

В также заявили, что во всем мире около половины женщин работают, но на Ближнем Востоке таких лишь около 19%, в Южной Азии - 28%.

Отменили приказ Министерства здравоохранения №256 о перечне профессий, запрещенных для женщин. Приказ определял перечень из 450 запрещенных профессий.

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