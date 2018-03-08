|Главарь "ЛНР" заявил о готовности говорить с Киевом
|08.03.2018 20:37
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По его словам, Киев уклоняется от такого диалога"Исполняющий обязанности председателя ЛНВ" Леонид Пасечник заявляет о готовности вести прямые переговоры с украинскими властями об урегулировании ситуации на Донбассе.
Фото: nv.ua
Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу, сообщает "112 Украина" со ссылкой на подконтрольные сепаратистам СМИ.
"Что будет дальше, неизвестно, но мы готовы к диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом", – заявил Пасечник.
По его словам, Киев от такого диалога уклоняется.
"К сожалению, на сегодняшний день такой возможности (прямого диалога, – ред.) нет, вообще-то, насколько я понимаю, и Киев не готов вести такой диалог", – сказал он.
Пасечник добавил, что такой разговор ведется только в рамках минских соглашений.
Напомним, Пасечник в ноябре 2017 года сменил на "посту главы ЛНР" Игоря Плотницкого, который после открытого конфликта и "госпереворота" сбежал в Россию. По информации СМИ, там относительно него открыто уголовное дело по факту хищения средств, которыми финансировали луганских боевиков.
В Администрации Президента Украины уже заявляли, что Украина не будет вести разговор с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР" относительно развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск незаконных структур "ДНР" и "ЛНР".
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