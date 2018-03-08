По его словам, Киев уклоняется от такого диалога

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу, сообщает "112 Украина" со ссылкой на подконтрольные сепаратистам СМИ.

"Что будет дальше, неизвестно, но мы готовы к диалогу, мы за то, чтобы решать все конфликты за круглым столом", – заявил Пасечник.

По его словам, Киев от такого диалога уклоняется.

"К сожалению, на сегодняшний день такой возможности (прямого диалога, – ред.) нет, вообще-то, насколько я понимаю, и Киев не готов вести такой диалог", – сказал он.

Пасечник добавил, что такой разговор ведется только в рамках минских соглашений.

Напомним, Пасечник в ноябре 2017 года сменил на "посту главы ЛНР" Игоря Плотницкого, который после открытого конфликта и "госпереворота" сбежал в Россию. По информации СМИ, там относительно него открыто уголовное дело по факту хищения средств, которыми финансировали луганских боевиков.

В Администрации Президента Украины уже заявляли, что Украина не будет вести разговор с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР" относительно развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск незаконных структур "ДНР" и "ЛНР".