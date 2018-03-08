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Украинцы пикетировали парламент Италии, требуя освободить нацгвардейца Маркива
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08.03.2018 20:48
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Активисты украинской общины Италии призвали к справедливому
расследованию дела военнослужащего Виталия Маркива, который с июня
2017 года находится под арестом по обвинению в убийстве
итальянского журналиста на Донбассе. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Роккелли и Миронов погибли во время боев за
Славянск весной 2014 года Фото: EPA Они призвали политиков,
дипломатов и правоохранительные органы Италии пересмотреть "дело
Маркива" и доказать невиновность украинского солдата, который
девятый месяц находится под стражей в Милане по подозрению в
убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе."Мы
верим в итальянское правосудие, и Виталий Маркив должен быть
оправдан, ведь не существует ни одного доказательства его
причастности к трагической гибели итальянского репортера", –
заявил общественный активист Олесь Городецкий.Он считает
недопустимым, что после ареста украинца большая часть итальянских
медиа без суда и следствия стали называть его убийцей.Мать Маркива
Оксана Максимчук, которая живет в Италии, призвала местных
правоохранителей отправиться на место событий, в Украину, если они
намерены "узнать правду".Маркив был задержан в Болонье 30
июня 2017 года. Его подозревают в причастности к убийству
Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая
2014 года в районе Славянска Донецкой области.В Министерстве
внутренних дел Украины рассказали, что уголовное производство
против Маркива итальянские правоохранители открыли по
свидетельствам французского журналиста, который предоставил
видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству
Роккелли.Украинские правоохранители считают, что гибель гражданина
Италии Роккелли и российского переводчика произошла вследствие
артобстрела со стороны российско-террористических войск. В
подразделении Маркива не было минометов, которые вели бы огонь по
предполагаемому местонахождению журналиста, заявили в МВД.
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