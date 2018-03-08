Активисты украинской общины Италии призвали к справедливому расследованию дела военнослужащего Виталия Маркива, который с июня 2017 года находится под арестом по обвинению в убийстве итальянского журналиста на Донбассе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Роккелли и Миронов погибли во время боев за Славянск весной 2014 года Фото: EPA Они призвали политиков, дипломатов и правоохранительные органы Италии пересмотреть "дело Маркива" и доказать невиновность украинского солдата, который девятый месяц находится под стражей в Милане по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе."Мы верим в итальянское правосудие, и Виталий Маркив должен быть оправдан, ведь не существует ни одного доказательства его причастности к трагической гибели итальянского репортера", – заявил общественный активист Олесь Городецкий.Он считает недопустимым, что после ареста украинца большая часть итальянских медиа без суда и следствия стали называть его убийцей.Мать Маркива Оксана Максимчук, которая живет в Италии, призвала местных правоохранителей отправиться на место событий, в Украину, если они намерены "узнать правду".Маркив был задержан в Болонье 30 июня 2017 года. Его подозревают в причастности к убийству Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.Украинские правоохранители считают, что гибель гражданина Италии Роккелли и российского переводчика произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели бы огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, заявили в МВД. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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