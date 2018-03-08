Так называемый заместитель командующего оперативным командованием террористической организации "ДНР" Эдуард Басурин в эфире донецкого телеканала рассказал об очередных "зверствах" "Правого сектора" на Донбассе. Басурин уверяет, что украинский закон о реинтеграции Донбасса "развязал руки националистам" Фото: dan-news.info "Бабушка завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, они забрали тормозок и пытались на улице спалить газету. Был сильный ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету съесть", – сообщал Басурин.Он утверждает, что свидетели происшествия возмущались, но "слушать их никто не стал". Однако тормозок бабушке украинские бойцы якобы отдали, а газету забрали.Басурин уверяет, что такая ситуация стала возможной из-за того, что закон о реинтеграции Донбасса "развязал руки националистам".Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля.Согласно закону, границы и перечень территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет президент Украины. Он же назначает командующего Объединенными силами, которые будут привлекаться к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса создает предпосылки для возможного освобождения оккупированных территорий силовым путем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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