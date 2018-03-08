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Басурин заявил, что бойцы "Правого сектора" в зоне АТО заставили бабушку есть местную газету
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08.03.2018 21:18
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Так называемый заместитель командующего оперативным командованием
террористической организации "ДНР" Эдуард Басурин в эфире донецкого
телеканала рассказал об очередных "зверствах" "Правого сектора" на
Донбассе. Басурин уверяет, что украинский закон о реинтеграции
Донбасса "развязал руки националистам" Фото: dan-news.info "Бабушка
завернула тормозок в местную газету. Когда они ее увидели, они
забрали тормозок и пытались на улице спалить газету. Был сильный
ветер, и они не могли ее поджечь. Они заставляли бабушку эту газету
съесть", – сообщал Басурин.Он утверждает, что свидетели
происшествия возмущались, но "слушать их никто не стал". Однако
тормозок бабушке украинские бойцы якобы отдали, а газету
забрали.Басурин уверяет, что такая ситуация стала возможной из-за
того, что закон о реинтеграции Донбасса "развязал руки
националистам".Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24
февраля.Согласно закону, границы и перечень территорий, временно
оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяет
президент Украины. Он же назначает командующего Объединенными
силами, которые будут привлекаться к мероприятиям по
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и
сдерживанию вооруженной агрессии РФ на Донбассе.Секретарь Совета
национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов
заявлял, что закон о реинтеграции Донбасса создает предпосылки
для возможного освобождения оккупированных территорий силовым
путем.
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