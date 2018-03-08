В на Крещатике в ночь на 8 марта вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921". Об этом сообщил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook, передает со ссылкой на .

"Ночью вандалы осквернили выставку" Украинская революция 1917-1921 ", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", - написал Вятрович.

Пользователей сети возмутил поступок вандалов и бездействие полиции.

"Как такое может быть? То бюст Леси Украинский украли, то это кощунство сделали? В самом центре , где сотни людей и десятки видеокамер!", - написал Юрий Дорошенко.

Другие пользователи отмечают, что даже "мертвые Герои не дают покоя нашим врагам".

В Херсоне на Аллее Славы неизвестные жестоко поиздевались из стендов мемориала Героям Небесной сотни и погибшим бойцам АТО. Вандалы нарисовали красной краской свастику, а под изображением герба Украины написали "Россия".

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