Автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая назвала открытие производства "неудачной попыткой банального давления на редакцию"

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, информирует "Радио Свобода".

"Копия постановления Печерского суда Киева по жалобе Медведчука В. В., в интересах которого действует адвокат Кириленко И. И., поступила в Соломенское УП для внесения в Единый список досудебных расследований сведений о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (Статья 182 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 2 часть: "те же действия, совершенные повторно, или если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица, – наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок", – ред.) Данные материалы были зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события, и в дальнейшем начато уголовное производство", – говорится в ответе редакции от пресс-службы полиции Киева.

"Это ничто иное, как неудачная попытка банального давления на редакцию. Сейчас мы в правовой способ добиваемся уголовной ответственности для охранников самого Медведчука, которые совершили физическое набег на нашу съемочную группу возле аэропорта Киев, воспрепятствовав их законной журналистской деятельности. Одному из них Нацполіція Киева вручила подозрение. Очевидно, что "завести дело" на наших журналистов – это такой шаг Медведчука в ответ", – отмечает автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая, подчеркивая, что руководитель "Украинского выбора" Виктор Медведчук – лицо публичное, и даже официально уполномоченное государством участвовать в переговорном процессе по освобождению заложников.

"Наши журналисты не просто имели полное право проводить съемку. Они выполняли свой прямой журналистский долг – фиксировать факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблениях Медведчука своим положением в собственных целях. Никакими уголовными производствами за нелепыми обвинениями нас запугать не удастся. Мы и наши юристы уверены в законности наших действий - и, если понадобится, будем готовы доказать это в рамках официального расследования", – отметила Наталья Седлецкая.

Напомним, журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября около VIP-терминала аэропорта "Киев". Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко и оператора Кирилла Лазаревича (псевдоним Бен Цион Лазаревич) ждала прилет из России Виктора Медведчука. Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что набег совершили охранники Медведчука.

В декабре 2017-го года редакция программы уже сообщала, что заявления организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, касающиеся работы журналистов программы "Схемы", не соответствуют действительности.

28 февраля 2018 года на пресс-конференции Петр Порошенко в ответ на вопросы журналистов подтвердил официальный статус Виктора Медведчука в процессе освобождения украинских заложников.