МВФ не готов говорить о следующем транше, но разговор с Киевом поддерживает

Об этом заявил в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает "Укринформ".

"Наша дискуссия с украинской властью является постоянным", – отметил представитель Фонда на просьбу прокомментировать уровень интенсивности диалога МВФ и официального Киева.

Он напомнил, что недавно группа экспертов МВФ посетила украинскую столицу "для обсуждения технических вопросов" в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.

"Дискуссия охватывала различные вопросы, включая проект закона об антикоррупционном суд", – подчеркнул Райс.

В этой связи представитель МВФ подчеркнул "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществление шагов, необходимых для достижения целей программы.

"В том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал, антикоррупционных усилиях", – добавил представитель Фонда.

"Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью, – ред.) продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", – отметил Райс.

В то же время он отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы.

"По этому вопросу еще не было принято решение", – сказал официальный представитель МВФ.

Напомним, Международный валютный фонд уже подчеркивал важность безотлагательного принятия закона об Антикоррупционном суде и продолжения других отложенных реформ.

Министерство финансов Украины рассчитывает на $1,9 млрд в пятом транше Международного валютного фонда.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что последние полгода в Украине были очень насыщенные реформами, но власть делает реформы не для Международного валютного фонда (МВФ), а для украинского народа.