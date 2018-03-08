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МВФ еще не определил дату визита миссии в Украину
08.03.2018 21:32
МВФ еще не определил дату визита миссии в Украину
МВФ не готов говорить о следующем транше, но разговор с Киевом поддерживает
Международный валютный фонд пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью просмотра и выделения следующего транша.
МВФ еще не определил дату визита миссии в Украину
Об этом заявил в четверг во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает "Укринформ".
 
"Наша дискуссия с украинской властью является постоянным", – отметил представитель Фонда на просьбу прокомментировать уровень интенсивности диалога МВФ и официального Киева.
 
Он напомнил, что недавно группа экспертов МВФ посетила украинскую столицу "для обсуждения технических вопросов" в контексте программы реформ, которые поддерживает Фонд.
 
"Дискуссия охватывала различные вопросы, включая проект закона об антикоррупционном суд", – подчеркнул Райс.
 
В этой связи представитель МВФ подчеркнул "необходимость достижения дальнейшего прогресса в Украине", а также осуществление шагов, необходимых для достижения целей программы.
 
"В том числе, в энергетическом секторе, фискальной политике, и, как уже сказал, антикоррупционных усилиях", – добавил представитель Фонда.
 
"Я могу сказать вам, что эта дискуссия (с украинской властью, – ред.) продолжается и будет продолжаться в течение следующих недель", – отметил Райс.
 
В то же время он отметил, что пока не может анонсировать дату визита оценочной миссии МВФ в Украину в рамках следующего пересмотра программы.
 
"По этому вопросу еще не было принято решение", – сказал официальный представитель МВФ.
 
Напомним, Международный валютный фонд уже подчеркивал важность безотлагательного принятия закона об Антикоррупционном суде и продолжения других отложенных реформ.
 
Министерство финансов Украины рассчитывает на $1,9 млрд в пятом транше Международного валютного фонда.
 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что последние полгода в Украине были очень насыщенные реформами, но власть делает реформы не для Международного валютного фонда (МВФ), а для украинского народа.
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