Почитал и посмотрел, что пишут некоторые украинские СМИ по поводу последних событий. Доктор Геббельс одобряет и конспектирует.

(дальше нужно читать с характерными истеричными нотками, подвыванием и побрызгивая слюной)

Пока наши доблестные и непобедимые войска воюют на Восточном фронте с азиатскими ордами путино-совков, ежедневно уничтожая миллионы конных бронебурятов и ЧВК Моцарта и Шостаковича, вся нация сплотилась в едином порыве в рамках акций #прикрути газ и #затяни пояса.

В результате тотального отключения отопления во всех ВУЗах, школах, детских садах и ряде больниц удалось добиться сокращения потребления агрессорского газа (который мы уже два года не покупаем) на 14%.

Миллионы пенсионеров, безработных и деклассированных элементов все как один готовы умереть за Фатерлянд («Батькивщину») и пюрера Форошенко, чтобы ещё больше сократить потребление газа, еды и лекарств.

Министр фашполитики Рева, безуспешно пытаясь застегнуть пиджак на арийском пузе, так и сказал недавно украинцам:

Вы слишком много едите. Так не переможем.

Сейчас наше Министерство пропаганды во главе с припадочным доктором Стецем готовит новую акцию #не_мойся. Потому что, как говорил замечательный украинский философ Педалик Кличко «Чтобы вода была горячей, её нужно подогреть». А на подогрев, как известно, нужен агрессорский газ. Поэтому вся нация, как один, должна отказаться от этой расточительной и вредной привычки.

Министр здравохоронения Менгеле-Супрун уже заканчивает по этому поводу написание научного труда «О вреде личной гигиены». Ведь, как известно, все древние римляне и греки, которые любили бани — умерли.

Согласно тому же трактату корь и другие инфекционные заболевания нужно лечить наложением красной тряпки на голову. Потому что настоящий бандеровец, когда видит ненавистный красный флаг — приходит в священную лють (ненависть), в нём вырабатывается огромное количество адреналина и это излечивает все болезни.

А кому это древнее средство не помогает и они всё же помирают без антибиотиков — те просто не настоящие украинцы. Что только способствует очищению нации.

Украину никто не поставит на колени! Так и будет лежать в грязной и вонючей лужи, пышаясь своей древностью и «нерабыдлом».

Зиг — хай! Хай Рошен!

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