Атака вируса NotPetya, которая привела к большим убыткам во всем мире, неслучайно началась в Украине, сказал заместитель главы Госдепа Джон Салливан. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Салливан: Накануне моего визита в Украину мы сделали заявление о происхождении кибератаки NotPetya Фото: EPA Процесс реформирования в Украине очень усложняется внешней агрессией и другими угрозами, исходящими из РФ, отметил замгоссекретаря."Это не только военная операция, а и кибероперации. Мы как раз накануне моего визита в Украину сделали заявление о происхождении кибератак, которые назывались NotPetya. Атака началась в Украине, но распространилась по всему миру, вызвав миллиардные убытки. Мы считаем, что россияне используют Украину в качестве лаборатории для такого вида вредоносных действий", – подчеркнул Салливан.В ходе визита в Киев в феврале Салливан призвалВерховную Раду как можно быстрее принять закон о национальной безопасности.27 июня 2017 года в Украине была зафиксирована масштабная кибератака. "Вирус-вымогатель" парализовал работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых организациях, почтовых службах, государственных учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A или NotPetya.По словам заместителя главы Администрации Президента Украины Дмитрия Шимкива, в результате кибератаки в Украине были выведены из строя до 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров.По данным компании ESET, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение, на Украину пришлось 75,2% случаев заражения вирусом-шифровальщиком от общего числа в мире.15 февраля в Белом доме заявили, что атака "вируса-вымогателя" NotPetya была направлена Россией против Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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