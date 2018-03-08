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Замгоссекретаря США Салливан: Россия использует Украину как лабораторию для киберопераций
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08.03.2018 21:34
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Атака вируса NotPetya, которая привела к большим убыткам во всем
мире, неслучайно началась в Украине, сказал заместитель главы
Госдепа Джон Салливан. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Салливан: Накануне моего визита в Украину мы
сделали заявление о происхождении кибератаки NotPetya Фото: EPA
Процесс реформирования в Украине очень усложняется внешней
агрессией и другими угрозами, исходящими из РФ, отметил
замгоссекретаря."Это не только военная операция, а и кибероперации.
Мы как раз накануне моего визита в Украину сделали заявление о
происхождении кибератак, которые назывались NotPetya. Атака
началась в Украине, но распространилась по всему миру, вызвав
миллиардные убытки. Мы считаем, что россияне используют Украину в
качестве лаборатории для такого вида вредоносных действий", –
подчеркнул Салливан.В ходе визита в Киев в феврале
Салливан призвалВерховную Раду как можно быстрее принять
закон о национальной безопасности.27 июня 2017 года в
Украине была зафиксирована масштабная
кибератака. "Вирус-вымогатель" парализовал
работу компьютерных сетей в банках, СМИ, торговых
организациях, почтовых службах, государственных
учреждениях. Название вируса, шифрующего файлы на жестком
диске всех компьютеров в зараженной сети, – Petya.A или
NotPetya.По словам заместителя главы Администрации Президента
Украины Дмитрия Шимкива, в результате кибератаки в
Украине были выведены из строя до 10% частных,
правительственных и корпоративных компьютеров.По данным компании
ESET, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение, на
Украину пришлось 75,2% случаев заражения
вирусом-шифровальщиком от общего числа в мире.15 февраля в
Белом доме заявили, что атака "вируса-вымогателя" NotPetya
была направлена Россией против Украины.
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