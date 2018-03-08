|"Хамло перемагає": Ольгу Фреймут розкритикували шанувальники
|08.03.2018 21:35
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Напередодні в ефір "Нового каналу" вийшла третя серія шоу "Від пацанки до панянки-3", в якій учасницям довелося пройти через непрості випробування і одну з дівчат Фреймут, несподівано для фанів, вирішила вигнати геть.
Шанувальники різко заявили, що Ольга проявила себе дуже суворою директрисою школи: "Я в шоці від Фреймут", "Різне хамло перемагає в нашому житті", "Цей проект дуже програє в порівнянні з попередніми. Оля дійсно виглядає втомленою, мляво промовляє заздалегідь заготовлені фрази, живе окремим життям від дівчат. Коротше, це не воспитатель і не «директор», а так собі якась окрема вечуча. Нудно... ", - коментують фани.
Сама зірка поки не прокоментувала рішення, втім, раніше Фреймут розповідала, що надзвичайно зблизилася з учасницями і навіть декому допомагала знайти житло та роботу.
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