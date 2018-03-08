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Тэкс...товарищчи китайцы в лицы сваяво МИДу жырно намикнули что оне за Светлейшего в этих выборах, чаво и всем жылают ыхыхы так и сказали, мол, Светлейший шыбко много сделал хорошава для России, посему щитаим что в России сделают праильный выбар. Одобряю китайцаф. Кот китайцаф вообче в обчим и целом одобряит... ну в обчих чиртах...

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Деушак и женчин и мадамаф поздравляю с всем хорошым и знайти - кот супротив всяво плахова был, есмЪ и буит ыхаха. щас цвиточик вам повешаю ф честь вашава празднику..

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Зимбабва иити, тоджыть особую зону нам открываит, тама алмазы ещо и много пользы у их есмЪ, говорил джыть вам кот - в этой годи ужо в Африку грибём потихоньку ибо пора ыхыхы

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Европейцы начинают сопротивление супротив США, сие буит смишно и весело, притчуйствую многа каверзов с обеих сторон и нарастающую неопридилённасть ыхыхы, китайцы тоджыть ужо квакнули супротив США, мол, нихорошо так говорить про нас, нихорошо, мы тута сидим, никаво ни трогаим а оказуицца мы их дурим втихаря...нихорошо. Корочи начинаицца помалёху хвостоверть между ими, понаблюдаим,развличомся от нехвост делать. Сие ещо буит зрелища када европейцы начнут ужо всерьес свою армию лепить ыхыхы что непременно, ну и командованию соответственно, вот тута и окажыцца что поляки и прочии прибалты сие пятая лапа, ф смысли колонна, а от пятай лапы Европа на самой дели, рано или поздно всигда постоянно избавлялася различными способами. Австрийцы ришытильна ришыли, как я вижу идти супротив Вашингтонщины, ибо именно щас самое время потома буит поздна и ситуацыя может изменицца если медлить, а вот щас, начиная прям с этой годы, да плюс ещо годы три, вот самое то отвязацца от давунистикческого оккупанта-диктатора.

Исраэльская тема в этой смысли тоджыть шыбко на пользу европейцам буит в этом, ибо они ришытильна супротив исраэльской ползучей оккупацыи и хуцпищи, при чом европейцы многие довольно действенно супротив, в отличии от нас например, тама кто Митаньяху арестовать собираицца как токмо он появицца, тама Цыпку Ливни и прочих марадёраф, кто байкотит их продукцыю, кто то байкотит навуку, но вместонаши телеки про то молчок и зубы на крючок...Так что щас сия трампистская партия, коия я уверенный и была направлена на то, чтобы усилить расколы всюды где токмо можно, вот сия партия она буит и на Европу играть в этой смысли сие ещо одна разделительная тема между ЕС и США и далия оне токмо нарастают, а их ещо и раздувать можно и нужно, так что повисилимся ещо ухаха

Мы с вами ни просто жывём в "эпоху перемен ", мы лицызреим слом мирового порядка и создание нового, при чом 99% населении земли ни понимают чо происходит, ибо стокмо лепицца отвлечений на нигодныи цели, что я такова и ни припомню, чтоб када то рания кто либо такоя липил. При чом во вмогих случаях полнейшая вместореальнасть, примененная супротив противника, становится тупо признанной обеими сторонами реальностью и типа ужылизобитониваицца, в иных случаях наоборот - явная реальность не признаётся никакими сторонами, ея кабуто не сущчествует и так далия все стороны и принимают бывшее никогда не бывшым, на том идут далия. И много чо ещо...таким образом, по итогам всяво этава армагидону, в конце всех концов, возникнет новая ситуацыя, отправная точка от коей будут все начинать жыть и обчацца заново, на основе того что было признано бывшым всеми хотя яво небыло и на основе того, что было, но признано не бывшым, люди же, далее новые люди, молодыя, оне ужо апять в стопиццотчый рас примут как историкческую даннасть то, что не является историкческой правдой, но оно буит признана как правда. Посему, как я вам хвост када клипал - уроки истории не учуцца, ибо история сие ВМЕСТОистория, а раз урок не выучен - он повторяется снова и снова..зачем? Ну чтоб выучили ыхыхы такой вот замкнутый круг.

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Так..ладна...пошол я...нончи ни знаю буду клипать или жи нет, или ночирам малёха клипану ыхыхы корочи как обычно...я тута жру пирок с мясай, баушка соседка приволокла, ибо она спикла и ей привезли ещо, посему щитай пол пирога нашых ыхыхы, мы с Полосатым ей купили набор махровых полотенцаф, а так жы большой красивый чайник фарфоравый..сие я лично выбирал ещо в ту суботу..такой с каёмачкай золотой и тама большыя синия цвиты..пошол я

Ф Бельгии исчезли в ниизвестнай направлении С ЗАМОРОЖЕННЫХ СЧЕТОФ " рыжыма Каддафи " десять мульярдаф зелени. Как говорицца, покажыти мине главных вороф и жуликов этай фселеннай. Ужо так грабить как цывилизованная европейская банда сие никто не сравницца, Бриташка грабанула вообче сразу, со старту и тама ещо в процессе дограбливали и апосля процессу ещо сверху нефтью доливали себе в брюхо...западлоиды по этот час ещо дограбливают нефтишку в Сирии и Ираке и Ливии, под видом злой игилы и добрых курдаф ыхыхы скаты планетарного масштабу как они есмЪ.

Зафтри апять похолодания ыхыхы...дед холод корочи жжот

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Вброс про то что бывшая аннусра сбила самолёт, считаю посланием от мышраилю нашим.

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Ришытильна ришыл обчим кот разобрацца с лапай рас и нафсигда...осталося выбрать дён армагидону сваяво - та пятница или позатот понидельник...

Вот если ни вирнуся, значит помир, а Полосатый закопал миня под ёлачкай и присыпал писочкам. Оградку поставит, лавочку, столик...и буит ходить пить валирьянку к мине на ямку ыхыхы. Вот помру, тада узнаити как оно бис ката.

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Персы ужо планы строют насчот выздоровительного туризму к им, а кот вам хвост када клипал - у персаф мидицына шыбко хорошая и дишовая ка всяму, посему они вполне смогут европейцаф и даджыть амераф лечить, гостиницы тама тоджыть дишевли чем всюды и так далии...корочи скора туды европейцы погребут цельными эшалонами

Ыхыхы ф пинтагонии начали смутно чо то подозривать ыхыхы...ни читают ката, чо с их взять..

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Светлейший зря слушаит различных имиджмекираф и прочих рикламознателеф, ибо оне дятлы и ни понимают главного, а главное в том, что Светлейшего все любют ни за стихи с выраженией...Светлейший сам говорит лучшы бис всяких миджмекираф в сто разоф



Ыхыхы сие кот прикинулся неграм, ибо котоф-неграф нибываит...

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Поймал мыша - лечи не спеша.

Мой старый чертог опустел

Мой старый дворец опустел,

я был один и только ветер

в каминных трубах просвистел,

да ворон в форточку влетел,

как я движение заметил.

На старой каменной стене

свеча последняя сгорала,

мелькнула чья-то тень в окне

и вдруг, в тревожной тишине,

тихонько скрипка заиграла.

И будто кто-то рядом пел -

мой удивительный гость во всю старался.

Я задыхался и немел

и гостя разглядеть хотел,

но он по отдали держался.

А у раскрытого окна

как-будто кто-то песню слушал.

Там чья-то тень была видна,

то кажется была Она -

та, что мою сгубила душу.

Они смеялись надо мной,

я вспомнил всё, что раньше было.

Как снежной сказочной зимой

она проникла в дворец мой

и как потом меня забыла.

И женщина ли то была,

или злой дух в обличьи нежном...

Она с собой меня звала,

а после - душу забрала

и растворилась в вихре снежном.

И вот она опять пришла

и кто-то с ней, и эта скрипка...

Луна кровавая взошла

и ведьма вновь меня нашла

и снова счастье стало зыбко.

Я помощи просил с Небес,

меня клонила в сон усталость.

Закончил свою песню бес,

расхохотался и исчез,

но тень под окнами осталась.

И вот, с тех пор, когда луна,

восходит в красота полнолунья,

в саду, у старого окна

стоит печальная Она -

моя проклятая колдунья.

2011

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