|Блог Кота Моти: Восьмая марта
|08.03.2018 21:39
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Зимбабва иити, тоджыть особую зону нам открываит, тама алмазы ещо и много пользы у их есмЪ, говорил джыть вам кот - в этой годи ужо в Африку грибём потихоньку ибо пора ыхыхы
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Мы с вами ни просто жывём в "эпоху перемен ", мы лицызреим слом мирового порядка и создание нового, при чом 99% населении земли ни понимают чо происходит, ибо стокмо лепицца отвлечений на нигодныи цели, что я такова и ни припомню, чтоб када то рания кто либо такоя липил. При чом во вмогих случаях полнейшая вместореальнасть, примененная супротив противника, становится тупо признанной обеими сторонами реальностью и типа ужылизобитониваицца, в иных случаях наоборот - явная реальность не признаётся никакими сторонами, ея кабуто не сущчествует и так далия все стороны и принимают бывшее никогда не бывшым, на том идут далия. И много чо ещо...таким образом, по итогам всяво этава армагидону, в конце всех концов, возникнет новая ситуацыя, отправная точка от коей будут все начинать жыть и обчацца заново, на основе того что было признано бывшым всеми хотя яво небыло и на основе того, что было, но признано не бывшым, люди же, далее новые люди, молодыя, оне ужо апять в стопиццотчый рас примут как историкческую даннасть то, что не является историкческой правдой, но оно буит признана как правда. Посему, как я вам хвост када клипал - уроки истории не учуцца, ибо история сие ВМЕСТОистория, а раз урок не выучен - он повторяется снова и снова..зачем? Ну чтоб выучили ыхыхы такой вот замкнутый круг.
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Так..ладна...пошол я...нончи ни знаю буду клипать или жи нет, или ночирам малёха клипану ыхыхы корочи как обычно...я тута жру пирок с мясай, баушка соседка приволокла, ибо она спикла и ей привезли ещо, посему щитай пол пирога нашых ыхыхы, мы с Полосатым ей купили набор махровых полотенцаф, а так жы большой красивый чайник фарфоравый..сие я лично выбирал ещо в ту суботу..такой с каёмачкай золотой и тама большыя синия цвиты..пошол я
Ф Бельгии исчезли в ниизвестнай направлении С ЗАМОРОЖЕННЫХ СЧЕТОФ " рыжыма Каддафи " десять мульярдаф зелени. Как говорицца, покажыти мине главных вороф и жуликов этай фселеннай. Ужо так грабить как цывилизованная европейская банда сие никто не сравницца, Бриташка грабанула вообче сразу, со старту и тама ещо в процессе дограбливали и апосля процессу ещо сверху нефтью доливали себе в брюхо...западлоиды по этот час ещо дограбливают нефтишку в Сирии и Ираке и Ливии, под видом злой игилы и добрых курдаф ыхыхы скаты планетарного масштабу как они есмЪ.
Зафтри апять похолодания ыхыхы...дед холод корочи жжот
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Ришытильна ришыл обчим кот разобрацца с лапай рас и
нафсигда...осталося выбрать дён армагидону сваяво - та пятница или
позатот понидельник...
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Персы ужо планы строют насчот выздоровительного туризму к им, а кот вам хвост када клипал - у персаф мидицына шыбко хорошая и дишовая ка всяму, посему они вполне смогут европейцаф и даджыть амераф лечить, гостиницы тама тоджыть дишевли чем всюды и так далии...корочи скора туды европейцы погребут цельными эшалонами
Ыхыхы ф пинтагонии начали смутно чо то подозривать ыхыхы...ни читают ката, чо с их взять..
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Светлейший зря слушаит различных имиджмекираф и прочих рикламознателеф, ибо оне дятлы и ни понимают главного, а главное в том, что Светлейшего все любют ни за стихи с выраженией...Светлейший сам говорит лучшы бис всяких миджмекираф в сто разоф
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Поймал мыша - лечи не спеша.
Мой старый чертог опустел
Мой старый дворец опустел,
На старой каменной стене
И будто кто-то рядом пел -
А у раскрытого окна
Они смеялись надо мной,
И женщина ли то была,
И вот она опять пришла
Я помощи просил с Небес,
И вот, с тех пор, когда луна,
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