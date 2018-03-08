Туск: ЕС ждет предложений Великобритании по решению ирландской проблемы

Отвергая предложения ЕС по урегулированию ирландской проблемы в рамках Brexit, Великобритания пока не предложила своего решения, хотя это входит в число коренных вопросов выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"При том, что мы уважаем эту позицию, мы также ожидаем, что Великобритания предложит конкретное и реалистичное решение, чтобы избежать жесткой границы (между Северной Ирландией и Ирландской Республикой - ИФ). Пока Великобритания не предложила такого решения, очень сложно представить существенный прогресс в переговорах о Brexit", - сказал Д.Туск в четверг в Дублине после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

"Если в Лондоне кто-то полагает, что переговоры сначала будут касаться других вопросов, прежде чем перейти к ирландской проблеме, моим ответом будет: сначала Ирландия", - подчеркнул глава Евросовета.

Он отметил, что скоро будет отмечаться двадцатилетие соглашения Страстной пятницы (Белфастского соглашения 1998 года), ратифицированного обеими сторонами подавляющим большинством.

"Мы должны признать демократическое решение, принятое Великобританией в 2016 году, покинуть ЕС точно так же, как мы должны признать демократическое решение, принятое на острове Ирландия в 1998 году, со всеми его последствиями. Риск дестабилизации хрупкого мирного процесса следует избегать любой ценой. Поэтому мы будем тверды в данном вопросе", - заверил Д.Туск.

Он напомнил, что накануне представил в Люксембурге свой проект руководящих принципов по формированию будущих отношений ЕС с Великобританией после Brexit. В тот же день лорд-канцлер Великобритании выступил с речью в лондонском Сити, высказавшись за соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ), охватывающее финансовые услуги.

"В зоне свободной торговли мы можем предложить торговлю товарами с целью охвата всех секторов при нулевых тарифах и без количественных ограничений. Но услуги не касаются тарифов. Услуги касаются общих правил, общего надзора и совместного правоприменения", - объяснил председатель Евросовета.

Услуги, по его словам, предназначены для обеспечения равного игрового поля, целостности единого рынка и, в конечном итоге, для финансовой стабильности.

"Вот почему мы не можем предлагать в услугах то же самое, что мы можем предложить в товарах. И именно следовательно ЗСТ не имеет подробных правил для финансовых услуг. Мы все должны четко понимать, что, когда дело касается финансовых услуг, жизнь после Brexit будет уже отличаться", - заявил Д.Туск.

Он сказал, что слышал слова лорда-канцлера о том, что финансовые услуги "очень отвечают взаимному интересу" Великобритании и ЕС.

"Я полностью уважаю компетенцию канцлера в определении того, что является интересом Великобритании. Тем не менее, я бы просил предоставить нам возможность определять, что интересует ЕС", - подчеркнул председатель Европейского совета.