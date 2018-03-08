По мнению муниципальных властей Санкт-Петербурга, спиннеры помогут
женщинам старшего возраста наладить контакт с внуками. По мнению
муниципальных властей в Санкт-Петербурге, спиннеры помогут
пенсионеркам бороться со стрессом Фото: pixabay.com 7 марта
муниципалитет организовал для пенсионерок праздничное
мероприятие с концертом и фуршетом. Представители местной власти
подарили женщинам старшего возраста цветы и "необычные
подарки" – спиннеры.Как сообщается, глава муниципалитета
объяснил, как правильно крутить спиннер, затем провели конкурс
"кручения спиннеров".Глава муниципального образования Черепанов
отметил, что спиннеры помогут женщинам бороться со стрессом и
наладить разговор с младшим поколением, поскольку пенсионерки
теперь будут "в тренде".Спиннер – устройство с подшипником
посредине и несколькими лепестками по краям. Для запуска спиннера
необходимо зажать двумя пальцами ось и раскрутить лепестки.Игрушка
получила широкую слава между детей и подростков в 2017 году.
Спиннеры изготовляют из различных материалов – от пластика до
золота.
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