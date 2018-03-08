По мнению муниципальных властей Санкт-Петербурга, спиннеры помогут женщинам старшего возраста наладить контакт с внуками. По мнению муниципальных властей в Санкт-Петербурге, спиннеры помогут пенсионеркам бороться со стрессом Фото: pixabay.com 7 марта муниципалитет организовал для пенсионерок праздничное мероприятие с концертом и фуршетом. Представители местной власти подарили женщинам старшего возраста цветы и "необычные подарки" – спиннеры.Как сообщается, глава муниципалитета объяснил, как правильно крутить спиннер, затем провели конкурс "кручения спиннеров".Глава муниципального образования Черепанов отметил, что спиннеры помогут женщинам бороться со стрессом и наладить разговор с младшим поколением, поскольку пенсионерки теперь будут "в тренде".Спиннер – устройство с подшипником посредине и несколькими лепестками по краям. Для запуска спиннера необходимо зажать двумя пальцами ось и раскрутить лепестки.Игрушка получила широкую слава между детей и подростков в 2017 году. Спиннеры изготовляют из различных материалов – от пластика до золота. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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