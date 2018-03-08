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С бельгийских счетов окружения бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи исчезли свыше 10 млрд евро, сообщает Le Vif.

Счета были открыты на компании Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company. Еще в 2013 году на них было 16,1 млрд евро, однако теперь суммарно на счетах немногим более 5 млрд евро. Исчезновение денег было замечено при расследовании по делу об отмывании денег.

Министерство финансов Бельгии подчеркнуло, что не разрешало размораживать эти счета. Издание задается вопросом, не лежит ли вина на Бельгии, некорректно проконтролировавшей заморозку фондов.

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