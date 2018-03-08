Общее количество обратившихся за медицинской помощью в связи с инцидентом в Солсбери – 21 человек. В больнице остаются трое: прежний российский шпион Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бэйли. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Из 21 пострадавших 18 покинули больницу Фото: EPA В больнице остаются отец и дочь Скрипали, а также полицейский Ник Бэйли, первым прибывший на место происшествия.Остальные пострадавшие сдали анализы крови, получили рекомендации врачей и были отпущены домой, рассказал Притчард.8 марта Бэйли пришел в сознание.4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. В полиции и разведке Британии считают, что произошла попытка убийства, к которой причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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