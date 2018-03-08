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Отравление Скрипаля. В полиции заявили о 21 пострадавшем
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08.03.2018 21:58
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Общее количество обратившихся за медицинской помощью в связи с
инцидентом в Солсбери – 21 человек. В больнице остаются трое:
прежний российский шпион Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и
полицейский Ник Бэйли. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Из 21 пострадавших 18 покинули больницу Фото: EPA
В больнице остаются отец и дочь Скрипали, а также полицейский Ник
Бэйли, первым прибывший на место происшествия.Остальные
пострадавшие сдали анализы крови, получили рекомендации врачей и
были отпущены домой, рассказал Притчард.8 марта Бэйли пришел в
сознание.4 марта 2018 года в Солсбери в бессознательном
состоянии были найдены Скрипаль и его дочь. В полиции и
разведке Британии считают, что произошла попытка убийства, к
которой причастны россияне, сообщило издание The Times.Министр
иностранных дел Борис Джонсон подчеркнул, что Британия будет
жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля.Спикер президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности
РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской
разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о
российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена
шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же
обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю
предоставили убежище в Великобритании.Дом в Солсбери прежний шпион
приобрел в 2011 году.
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