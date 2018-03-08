В сказали, что Россия и Китай являются главной угрозой национальной безопасности страны.

Об этом заявил заместитель министра обороны Джон Руд, псообщает со ссылкой на .

Кроме того, эта угроза имеет возрастающий характер, следовательно по мнению заместителя министра обороны, и их союзники должны наращивать ассигнования на военные нужды.

"Россия и Китай начинают действия, направленные на перестройку мирового порядка, на смену существующих государственных границ. Они представляют угрозу для безопасности , их союзников и партнеров", - отметил Джон Руд.

Также, он в очередной раз обвинил в невыполнении условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Джон Руд вспомнил и заявления российского президента Владимира Путина о разработке "оружия будущего".

"В нынешнем состоянии американские не могут полностью защитить от стратегических сил России и Китая", - сказал Руд.

По мнению военного прокурора Анатолия Матиоса, миротворцы на Донбассе будут иметь негативное влияние. Ведь они игнорировать украинское законодательство и действовать по законам своих стран.

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