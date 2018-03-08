Бывшего депутата Харьковского городского совета, главу харьковского территориального совета движения "Украинский выбор" Андрея Лесика, ранее арестованного по обвинению в сепаратизме, взял на поруки народный депутат от Оппозиционного блока Василий Нимченко. Лесику изменили меру пресечения Фото: Андрей Лесик / Facebook Желание взять на поруки Лесика выразил народный депутат от Оппозиционного блока Василий Нимченко."Судья посчитал, что довольно личного поручительства одного народного депутата, хотя за меня готов был поручиться и Михаил Добкин (нардеп от Оппозиционного блока. – )", – сообщил изданию Лесик.Он добавил, что согласно определению суда, подозреваемый должен будет выполнять ряд обязательств – например, извещать следователя в случае необходимости выехать за пределы Харькова.В прокуратуре уже заявили, что намерены обжаловать решение, пишет издание.17 мая 2016 года Харьковский горсовет досрочно прекратил полномочия Лесика, избранного по спискам партии "Відродження", за "действия вопреки позиции партии, дешевый популизм и самопиар".27 ноября 2017 года Лесик заявил, что ему вручили повестки с требованием явиться в областную прокуратуру для получения подозрения. По его словам, основанием для подозрения стала якобы размещенная в Facebook ссылка с призывом к созданию "Одесской народной республики".15 декабря сотрудники СБУ задержали Лесика в Луганской области. Ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) Уголовного кодекса Украины.16 декабря суд избрал для Лесика меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.1 марта 2018 года Лесика освободили из-под стражи. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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