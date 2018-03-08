|Тоня Матвієнко вразила рідкісним селфі з мамою і старшою донькою (ФОТО)
|08.03.2018 22:11
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Відома українська співачка Тоня Матвієнко надзвичайно рідко ділиться з шанувальниками світлинами, на яких з'являється її мама Ніна Матвієнко, і ще рідше показує старшу доньку від першого шлюбу - Уляну, публікуючи в Інстаграмі фото з наймолодшою донечкою Ніною та чоловіком Арсеном Мірзояном.
Втім, в честь восьмого березня та міжнародного дня жінок Тоня приїхала до мами, де також мешкає її донька, і поділилася з фанами селфі, на яких жіноче покоління без наймолодшої Ніночки позує з оберемками тюльпанів.
"Коханий мій далеко! @arsen_mirzoian але якщо є бажання і друзі @rostysslove , то ранок у дівчат буде сонячним і квітучим", - поділилась Тоня.
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