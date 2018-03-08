|НАТО проведет в октябре крупнейшие со времен "холодной войны" обучение
|08.03.2018 22:11
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В маневрах примут участие около 45 тыс. Военных НАТО, а также десятки кораблей и самолетовНАТО осенью 2018 проведет в Европе обучение Trident Juncture, крупнейшие со времен холодной войны.
Фото:ukrinform.ua
Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими маневрами с амфибиями со времен пика холодной войны" , - рассказал командующий.
В маневрах примут участие около 45 тыс. Военных НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в маневрах у берегов Норвегии по отражению "сымитированные угрозы".
Неллер отметил, что ожидает демаршей и других действий со стороны России.
"Но я думаю, что это показывает серьезность нашей стратегии, а также то, что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там (в Европе - ред.) И нашу приверженность их защиты", - добавил он.
Как известно, обучение Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним учений в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тыс. Военнослужащих НАТО, присоединилась и Украина.
Напомним, в январе в Украине медики Совместной международной учебной медицинской группы отрабатывали свои навыки во время учения по спасению в случае событий, которые привели к массовым жертвам .