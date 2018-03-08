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НАТО проведет в октябре крупнейшие со времен "холодной войны" обучение
08.03.2018 22:11
НАТО проведет в октябре крупнейшие со времен "холодной войны" обучение
В маневрах примут участие около 45 тыс. Военных НАТО, а также десятки кораблей и самолетов
НАТО осенью 2018 проведет в Европе обучение Trident Juncture, крупнейшие со времен холодной войны.
НАТО проведет в октябре крупнейшие со времен "холодной войны" обучение Фото:ukrinform.ua

Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими маневрами с амфибиями со времен пика холодной войны" , - рассказал командующий.

В маневрах примут участие около 45 тыс. Военных НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в маневрах у берегов Норвегии по отражению "сымитированные угрозы".

Неллер отметил, что ожидает демаршей и других действий со стороны России.

"Но я думаю, что это показывает серьезность нашей стратегии, а также то, что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там (в Европе - ред.) И нашу приверженность их защиты", - добавил он.

Как известно, обучение Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним учений в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тыс. Военнослужащих НАТО, присоединилась и Украина.

Напомним, в январе в Украине медики Совместной международной учебной медицинской группы отрабатывали свои навыки во время учения по спасению в случае событий, которые привели к массовым жертвам .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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