В маневрах примут участие около 45 тыс. Военных НАТО, а также десятки кораблей и самолетов

Об этом сообщил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"В октябре этого года пройдут масштабные учения НАТО, которые станут крупнейшими маневрами с амфибиями со времен пика холодной войны" , - рассказал командующий.

В маневрах примут участие около 45 тыс. Военных НАТО, а также десятки кораблей и самолетов, задействованных в маневрах у берегов Норвегии по отражению "сымитированные угрозы".

Неллер отметил, что ожидает демаршей и других действий со стороны России.

"Но я думаю, что это показывает серьезность нашей стратегии, а также то, что наши европейские союзники хотят видеть наше присутствие там (в Европе - ред.) И нашу приверженность их защиты", - добавил он.

Как известно, обучение Trident Juncture проводятся раз в три года. К последним учений в 2015 году, в которых принимали участие около 36 тыс. Военнослужащих НАТО, присоединилась и Украина.