Российский бизнесмен Олег Дерипаска – "сам по себе человек хороший и щедрый", но "капитально всех подставил" в истории с разоблачениями модели Насти Рыбки, отметил российский публицист Александр Невзоров. Невзоров: Если девица готова сдетонировать информацией, она все равно ею сдетонирует Фото: nastya_rybka.ru / Instagram "Понятно, что он как бы девицей угощал товарища, но девицу не протестировал и не проверил. Просто эти новорусские понты, когда при любой сикушке надо обязательно позвонить двум министрам, когда нужно показать весь уровень крутости. И понятно, что да, действительно, девочка, может быть, даже против собственной воли посвящена в какие-то абсолютно ненужные разговоры", – сказал он.По словам Невзорова, использовать это было можно "при наличии хорошей цепкости, памяти и умения запоминать"."С учетом того, какое количество людей было вовлечено, конечно, это беспробудная наивность Дерипаски, который сам-то по себе человек хороший и щедрый, но вот так капитально всех подставить..." – заявил публицист.Он отметил, что "если девица готова сдетонировать информацией, она все равно ею сдетонирует"."Все равно грязь, скандалище – и на бедном Кремле повиснут какие-то совсем некрасивые ошметки", – считает Невзоров.8 февраля Фонд борьбы с коррупцией российского политика Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на яхте.В своем Instagram модель Настя Рыбка, которая в 2016 году якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты.Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию частных фото без разрешения.25 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Манафортом, президентом США Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца.6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18 часов разговоров Дерипаски с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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