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Невзоров о секс-скандале с Дерипаской: Новорусские понты, когда при любой сикушке надо обязательно показать весь уровень крутости
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08.03.2018 22:14
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска – "сам по себе человек хороший
и щедрый", но "капитально всех подставил" в истории с
разоблачениями модели Насти Рыбки, отметил российский публицист
Александр Невзоров. Невзоров: Если девица готова сдетонировать
информацией, она все равно ею сдетонирует Фото: nastya_rybka.ru /
Instagram "Понятно, что он как бы девицей угощал товарища, но
девицу не протестировал и не проверил. Просто эти новорусские
понты, когда при любой сикушке надо обязательно позвонить двум
министрам, когда нужно показать весь уровень крутости. И понятно,
что да, действительно, девочка, может быть, даже против собственной
воли посвящена в какие-то абсолютно ненужные разговоры", –
сказал он.По словам Невзорова, использовать это было можно "при
наличии хорошей цепкости, памяти и умения запоминать"."С учетом
того, какое количество людей было вовлечено, конечно, это
беспробудная наивность Дерипаски, который сам-то по себе человек
хороший и щедрый, но вот так капитально всех подставить..." –
заявил публицист.Он отметил, что "если девица готова сдетонировать
информацией, она все равно ею сдетонирует"."Все равно грязь,
скандалище – и на бедном Кремле повиснут какие-то совсем
некрасивые ошметки", – считает Невзоров.8 февраля Фонд борьбы
с коррупцией российского политика Алексея Навального опубликовал
расследование, в котором утверждается, что Приходько и Дерипаска в
августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с
"девушками из эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог
быть одним из посредников Кремля при вмешательстве в выборы
президента США в 2016 году, эту тему он мог обсуждать с Приходько
во время плавания на яхте.В своем Instagram модель Настя Рыбка,
которая в 2016 году якобы состояла в отношениях с Дерипаской,
опубликовала фото и видео с яхты.Бизнесмен подал в суд на
Рыбку, а также "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса Лесли)
за публикацию частных фото без разрешения.25 февраля 2018 года
полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное
проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка
пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы",
подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом
Манафортом, президентом США Трампом и "всей этой шумихой на выборах
в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического
убежища в США.5 марта посольство США в Беларуси заявило,
что Рыбка может претендовать только на статус беженца.6
марта модель заявила, что записала от 16 до 18 часов
разговоров Дерипаски с различными собеседниками, во время
которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года.
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