В Киеве вандалы повредили экспонаты выставки "Украинская революция 1917-1921", - ФОТО Выставка экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта В ночь на 8 марта в Киеве неизвестные вандалы повредили экспонаты выставки "Украинская революция 1917-1921". Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/ Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Украинского института национальной памяти (УИУЦ) Владимир Вятрович. Вятрович отметил, что выставка экспонируется на Крещатике с ноября 2017 года. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/ "Ночью вандалы осквернили выставку" Украинская революция 1917-1921 ", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", - написал он на обнародовал соответствующие фото. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/ Отметим, указом Президента Украины Петра Порошенко 2017-й год был объявлен годом Украинской революции 1917-1921 годов. Напомним, 4 марта неизвестные украли бюст поэтессы Леси Украинский c фасада здания Музея Леси Украинский в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки фото экспонируется крещатике революция украинская Теги: общество