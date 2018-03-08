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В Киеве вандалы повредили экспонаты выставки "Украинская революция 1917-1921", - ФОТО
08.03.2018 22:19
В Киеве вандалы повредили экспонаты выставки "Украинская революция 1917-1921", - ФОТО
Выставка экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта
В ночь на 8 марта в Киеве неизвестные вандалы повредили экспонаты выставки "Украинская революция 1917-1921".
В Киеве вандалы повредили экспонаты выставки "Украинская революция 1917-1921", - ФОТО Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Украинского института национальной памяти (УИУЦ) Владимир Вятрович.

Вятрович отметил, что выставка экспонируется на Крещатике с ноября 2017 года.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/

"Ночью вандалы осквернили выставку" Украинская революция 1917-1921 ", которая уже с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", - написал он на обнародовал соответствующие фото.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych/

Отметим, указом Президента Украины Петра Порошенко 2017-й год был объявлен годом Украинской революции 1917-1921 годов.

Напомним, 4 марта неизвестные украли бюст поэтессы Леси Украинский c фасада здания Музея Леси Украинский в Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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