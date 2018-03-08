|Участницы Маршей за права женщин в Киеве и Ужгороде заявили, что на них напали
|08.03.2018 22:27
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В Ужгороде группа неизвестных облила краской участников Марша за права женщин и сорвала акциюВ Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин 8 марта, сообщают в соцсетях свидетели нападений.
Фото: Nataliya Kabatsiy / Facebook
Видео конфликта в центре Киева опубликовал в Facebook Maksym Kosatka.
"Один из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть баннер, потому, что:" Вы хотите чтоб вас сейчас е раз напали "На них же напали повторно. Правые силой вырвали баннер при невмешательстве и при содействии (!) полиции ", - написал он.
Блогер Алина Шубский выложила фото некоторых нападающих.
В Ужгороде группа неизвестных облила краской участников Марша за права женщин и сорвала акцию. Блогеры пишут, что между нападавших были члены организации Карпатская Сечь.
"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, между них было и несколько девушек. Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи" , - пишет Ярина Денисюк.
По словам активистки Софии Лапиной, "Виталина, девушка на фото, сейчас в больнице с травмой глаз".
Фото: Наталья Кабация / Facebook
Напомним, также сегодня на Европейской площади в центре Днепра по случаю Международного дня женщин состоялась акция за равные права женщин и мужчин , против домашнего насилия и в поддержку ратификации Украиной Стамбульской конвенции.