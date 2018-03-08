Видео конфликта в центре Киева опубликовал в Facebook Maksym Kosatka.

"Один из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть баннер, потому, что:" Вы хотите чтоб вас сейчас е раз напали "На них же напали повторно. Правые силой вырвали баннер при невмешательстве и при содействии (!) полиции ", - написал он.

Блогер Алина Шубский выложила фото некоторых нападающих.

В Ужгороде группа неизвестных облила краской участников Марша за права женщин и сорвала акцию. Блогеры пишут, что между нападавших были члены организации Карпатская Сечь.

"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, между них было и несколько девушек. Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи" , - пишет Ярина Денисюк.