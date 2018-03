Что нефтяные магнаты думают об электромобилях По теме: В тот момент, когда в европейской Женеве автомобильная промышленность демонстрирует всему миру свои новинки, делая главный упор на электромобили, на ином материке – в Америке проходит главное событие года энергетической отрасли – выставка-конференция CERAWeek, на которую съехались наибогатейшие люди мира – нефтяные магнаты, владельцы банков и руководители энергетических компаний, пишет со ссылкой на . Кажется, с наступлением эры электромобилей и машин на альтернативных видах топлива эти люди должны были бы чувствовать угрозу своему бизнесу. Но так ли это? И что нефтяные магнаты думают об электромобилях на самом деле? British Petroleum, Роберт Уоррен Дадли Не взирая на мнение Главного исполнительного директора British Petroleum Роберта Дадли, что у электромобилей громадный потенциал, он говорит «электромобили – не панацея, которую все ищут». Управляющий второй по величине нефтегазовой компании в мире считает, что сырая нефть и природный газ будут еще долго оставаться основной частью глобального энергетического рынка. И спрос на них будет снижаться медленными темпами. Saudi Aramco, Амин Насер «Многие ошибочно полагают, что электрический транспорт быстро и плавно сможет заменить двигатели внутреннего сгорания», – говорит генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер. «На самом деле, все гораздо сложнее. Автопроизводителям сейчас лучше сосредоточить внимание на том, как сделать машины на ДВС экологически чистыми. Ведь у электромобилей пока много проблем, и главная – часто они потребляют электричество, произведенное на угольных станциях. То есть, сегодня человечество, используя машины на электротяге, просто перемещает вредные выбросы от выхлопной трубы к трубе электростанции». «Таким образом, да, электромобилей будет все больше, и они станут играть важную роль в глобальной мобильности. Но учитывая конкуренцию и технические сложности в ближайшее время у нефти и газа они заберут на более 20% рынка». Total SA, Патрик Пуянне Любопытно, но Генеральный директор четвертой в мире по величине нефтегазовой компании Total сейчас ездит на…электромобиле. И признает, что «хотя это и странно, но ему захотелось на собственном опыте проверить эффективность электрической машины». В итоге, Пуянне называет электромобиль тихим, но дорогостоящим транспортом. «Мне приходится снимать аккумуляторную батарею для него, и это дороже, чем траты на бензин». Но я убежден, что в ближайшие 10-15 лет основным городским личным транспортом станут электромобили». Credit Suisse У руководства крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse, клиентами которого являются многие нефтегазовые компании, взгляд на электромобили еще более оптимистичен. Они отмечают, что их инвесторы массово спешат вкладывать деньги в рынок электромобилей, ожидая получить от этого дивиденды в ближайшее 10-50 лет. Такое поведение вкладчиков свидетельствует об их вере в «зеленый» транспорт. Tudor Pickering Holt & Co, Майнард Холт Майнард Холт, генеральный директор американского инвестиционного банка Tudor Pickering Holt & Co., отказался озвучивать свое мнение об электромобилях. Будучи приверженцем Трампа и уже не раз подозреваемый в финансовых махинациях по части сделок со сланцевым газом, он просто носит на лацкане пиджака значок «I love fossil fuels» (Я сторонник ископаемого топлива), и этим все сказано. PBF Energy Inc., Том Нимбл А вот Главный исполнительный директор крупнейшего американского нефтеперерабатывающего предприятия PBF Energy Inc. Считает, что «в наши дни нефтеперерабатывающие заводы – это пока огромные и дорогостоящие структуры, но вкладывать деньги в их покупку и серьезное развитие уже не стоит, потому что человечество стоит на пороге глобальных энергетических изменений». Как видите, единого мнения относительно того, есть ли будущее у электромобилей, и могут ли они составить конкуренцию машинам на ДВС у владельцев нефтегазовых компаний пока нет. Даже эти обеспеченные и известные люди, обладающие богатым опытом и информацией, на данный момент не знают, куда современные технологии заведут мир. Так что нам стоит еще немного подождать с прогнозами – мир точно меняется, и каким он будет завтра мы узнаем совсем скоро.











