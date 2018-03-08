Активисты рассказывали о положении Стамбульской конвенции и сопровождали это громким свистом, ведь, по их словам, "голос женщины не всегда может быть услышан"

В руках участники акции держали плакаты с надписями "Право на безопасность каждый день", "Нет гендерно обусловленному насилию", "Фактический равенство между женщинами и мужчинами", а также флажки с надписями "08.03.18. Право на безопасность", пишет " Радио Свобода ".

Активисты рассказывали о положении Стамбульской конвенции и сопровождали это громким свистом, ведь, по их словам, "голос женщины не всегда может быть услышан".

По словам участников акции, они не празднуют 8 марта "как праздник красоты и весны", для них этот день - повод напомнить обществу о соблюдении прав женщин.

"8 марта, когда в нашем обществе принято ценить женскую красоту, мы хотим подчеркнуть другое. Это день, когда женщины говорят о своих правах - право на безопасность, здоровье и др. Сегодня я смотрела европейские телеканалы, английские и итальянские, они употребляют в любом случае слово "праздник", но говорят о проблемах ", - сказала одна из организаторов акции, соучредитель общественной организации Gender Stream Наталья Макуха.

Активистки также пытались привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин в регионе. По статистике, которую они получили в полиции, ежедневно в Днепре регистрируют в среднем 23 заявления женщин относительно проявлений насилия. Одно из требований - создание за бюджетные средства приютов для женщин, страдающих от насилия.

"У меня был неприятный случай на улице, на меня напал человек. Это было несколько лет назад, и тогда я считала, что виновата я сама, потому что шла домой поздно. Сейчас я думаю по-другому: женщины и мужчины имеют право ходить, где хотят и в чем хотят, и сейчас бы я не молчала " , - сказала участница акции Ольга.

В ноябре 2016 Верховная Рада Украины отложила ратификацию Стамбульской конвенции против насилия женщин и домашнего насилия и отправила соответствующий законопроект на доработку в профильный комитет.

Стамбульская конвенция была подписана от имени Украины 7 ноября 2011 года. По словам экспертов, необходимость ее ратификации обусловлена ​​перспективой обретения Украиной членства в Европейском союзе и приближением действующего законодательства Украины к законодательству ЕС, а также связана с обязательствами Украины перед Советом Европы.

Напомним, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш записал видеообращение к Международному женскому дню.