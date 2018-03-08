На Кировоградщине из-за отравления угарным газом погибли два человека

В Кировоградской области три человека отравились угарным газом, двое из них погибли, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Кировоградской области.

"8 марта в частном жилом доме по адресу: Александрийский район, с. Приютовка, вероятно от отравления угарным газом погибли два человека, один из них - пенсионер 1949 г.р., паспортные данные другого человека устанавливаются. Еще один мужчина (паспортные данные также устанавливаются) госпитализирован в реанимационное отделение Александрийской районной больницы", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Спасатели отметили, что признаков пожара не обнаружено. Подразделения Управления ГСЧС в области не привлекались.

"Обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти мужчин выясняются специалистами", – добавили в пресс-службе.