Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на город

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявления правозащитников.

Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на город.

В то же время официального подтверждения этой информации нет.

По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела в Восточной Гуте превысило 900 человек .

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.