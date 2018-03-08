|Более половины территории Восточной Гуты под контролем войск Асада, - АР
|08.03.2018 22:43
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Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на городВойска президента Сирии Башара Асада захватили более половины территории Восточной Гуты.
Фото: abacapress.com
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявления правозащитников.
Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на город.
В то же время официального подтверждения этой информации нет.
По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела в Восточной Гуте превысило 900 человек .
Как известно, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.
Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.
Восточная Гута - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.
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