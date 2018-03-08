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Более половины территории Восточной Гуты под контролем войск Асада, - АР
08.03.2018 22:43
Более половины территории Восточной Гуты под контролем войск Асада, - АР
Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на город
Войска президента Сирии Башара Асада захватили более половины территории Восточной Гуты.
Более половины территории Восточной Гуты под контролем войск Асада, - АР Фото: abacapress.com

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявления правозащитников.

Медики и местные жители заявляют об использовании хлорина во время атаки на город.

В то же время официального подтверждения этой информации нет.

По данным наблюдателей, количество погибших в результате обстрела в Восточной Гуте превысило 900 человек .

Как известно, 24 февраля Совет Безопасности  ООН единогласно одобрил резолюцию, которая требует немедленного 30-дневного прекращения огня в Сирии. Голосование о перемирии несколько раз откладывалось, в частности, через Россию.

Однако вскоре после решения ООН Восточную Гуту снова атаковали. А 25 февраля сообщила о газовой атаке, в результате которой погиб ребенок.

Восточная Гута  - одна из зон деэскалации, в которой сирийские власти и отряды оппозиции с участием России, Ирана и Турции договорились о прекращении режима огня весной прошлого года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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