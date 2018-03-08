Для жителей Донбасса поступило 220 тонн гумдопомогы от Красного Креста, - 7 марта на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области заехали 11 грузовиков Международный комитет Красного Креста передал для жителей оккупированной части Донецкой области 220 тонн гуманитарной помощи Фото: dt.ua Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. В ГНСУ заявили, что 7 марта на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области заехали 11 грузовиков с помощью "продовольственного, медицинского и строительного назначения". Международный комитет Красного Креста регулярно направляет помощь жителям неконтролируемых украинской властью районов Донбасса. Напомним, в ноябре Правительство ФРГ выделил полтора миллиона евро финансовой поддержки на гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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