Погода, Новости, загрузка...
Для жителей Донбасса поступило 220 тонн гумдопомогы от Красного Креста, -
08.03.2018 22:51
Для жителей Донбасса поступило 220 тонн гумдопомогы от Красного Креста, -
7 марта на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области заехали 11 грузовиков
Международный комитет Красного Креста передал для жителей оккупированной части Донецкой области 220 тонн гуманитарной помощи
Для жителей Донбасса поступило 220 тонн гумдопомогы от Красного Креста, - Фото: dt.ua

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В ГНСУ заявили, что 7 марта на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области заехали 11 грузовиков с помощью "продовольственного, медицинского и строительного назначения".

Международный комитет Красного Креста регулярно направляет помощь жителям неконтролируемых украинской властью районов Донбасса.

Напомним, в ноябре Правительство ФРГ выделил полтора миллиона евро финансовой поддержки на гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить