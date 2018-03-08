|Для жителей Донбасса поступило 220 тонн гумдопомогы от Красного Креста, -
|08.03.2018 22:51
|
7 марта на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области заехали 11 грузовиковМеждународный комитет Красного Креста передал для жителей оккупированной части Донецкой области 220 тонн гуманитарной помощи
Фото: dt.ua
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В ГНСУ заявили, что 7 марта на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области заехали 11 грузовиков с помощью "продовольственного, медицинского и строительного назначения".
Международный комитет Красного Креста регулярно направляет помощь жителям неконтролируемых украинской властью районов Донбасса.
Напомним, в ноябре Правительство ФРГ выделил полтора миллиона евро финансовой поддержки на гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине.
Поделитесь статьей с друзьями