Сборные паралимпийцев КНДР и Южной Кореи не пришли к общему мнению насчет флага, под которым объединенная сборная могла бы пройти на церемонии открытия зимней Паралимпиады 2018 в Пхенчхане 9 марта. Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 9 марта Фото: ЕРА По данным ВВС, разногласием для сборных стал флаг, под которым должна была идти объединенная команда.В КНДР хотели, чтобы на флаге с изображением Корейского полуострова были изображены острова Токто, суверенитет над которыми оспаривается между Японией и Южной Кореей. Представители Южной Кореи же заявили, что не хотят политизировать спортивные соревнования.В результате стороны пришли к решению выходить на церемонии отдельно.В Международном олимпийском комитете выразили сожаление по этому поводу, однако заявили, что уважают решение обеих сборных.XII зимние Паралимпийские игры пройдут 9–18 марта в южнокорейском Пхенчхане. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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