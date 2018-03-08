Сборные паралимпийцев КНДР и Южной Кореи не пришли к общему мнению
насчет флага, под которым объединенная сборная могла бы пройти на
церемонии открытия зимней Паралимпиады 2018 в Пхенчхане 9 марта.
Церемония открытия Паралимпийских игр состоится 9 марта Фото: ЕРА
По данным ВВС, разногласием для сборных стал флаг, под которым
должна была идти объединенная команда.В КНДР хотели, чтобы на флаге
с изображением Корейского полуострова были изображены
острова Токто, суверенитет над которыми оспаривается между
Японией и Южной Кореей. Представители Южной Кореи же заявили, что
не хотят политизировать спортивные соревнования.В результате
стороны пришли к решению выходить на церемонии отдельно.В
Международном олимпийском комитете выразили сожаление по этому
поводу, однако заявили, что уважают решение обеих сборных.XII
зимние Паралимпийские игры пройдут 9–18 марта в южнокорейском
Пхенчхане.
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