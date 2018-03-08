|Националисты планируют блокировать выборы президента России в украинских городах
|08.03.2018 22:59
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В заявлении подчеркивается, что РФ намерена открыть избирательные участки в своих дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и ЛьвовеНационалисты обещают заблокировать проведение на территории Украины выборов президента России 18 марта 2018.
Об этом говорится в совместном заявлении ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса".
В заявлении подчеркивается, что РФ намерена открыть избирательные участки в своих дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.
"Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы президента на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно следовательно украинские националисты помешают спокойном голосованию за президента Московии на территории Украины" , - говорится в заявлении.
Представители политсил намерены для выполнения поставленных целей блокировать здания, а для участников голосования - граждан РФ - устраивать "коридор позора".
Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта - четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них примут 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны.
Отметим, Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма противоречат международному праву.