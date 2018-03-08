В заявлении подчеркивается, что РФ намерена открыть избирательные участки в своих дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове

Об этом говорится в совместном заявлении ВО "Свобода", "Правого сектора" и "Национального корпуса".

В заявлении подчеркивается, что РФ намерена открыть избирательные участки в своих дипломатических представительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

"Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы президента на территории аннексированного Крыму и оккупированного Донбасса. Именно следовательно украинские националисты помешают спокойном голосованию за президента Московии на территории Украины" , - говорится в заявлении.

Представители политсил намерены для выполнения поставленных целей блокировать здания, а для участников голосования - граждан РФ - устраивать "коридор позора".

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта - четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Участие в них примут 8 кандидатов, в том числе действующий президент страны.