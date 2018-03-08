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"Пропадает желание жить". Дочь Пескова пожаловалась на интернет-травлю
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08.03.2018 23:01
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По словам дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия
Пескова Елизаветы, "в какой-то момент" она поняла, что является
объектом ненависти не как личность, а как персона, якобы причастная
к политической системе. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Пескова: Малейшая моя ошибка поднимает новый вал
ненависти Фото: Вадим Манукян / Facebook "В течение последних двух
лет я являюсь жертвой ежедневного кибербуллинга. Оскорблениям и
издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой
предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие", –
сообщила Пескова.По ее словам, "среди этого вала ненависти" она
стала замечать людей, испытывающих к ней "искреннюю симпатию и
сочувствие"."Я почувствовала поддержку. Это дало мне мотивацию к
совершенствованию, уверенность в собственных силах. Несмотря на
это, малейшая моя ошибка поднимает новый вал ненависти, пропадает
желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще. Такова сила
кибербуллинга. Однако в какой-то момент я поняла, что являюсь
объектом ненависти не как личность, не как Лиза Пескова 1998 года
рождения, а как персона, по чьему-то мнению причастная к
политической системе", – заявила дочь пресс-секретаря
президента.Она подчеркнула, что не имеет "никакого влияния на
принятие каких-либо политических решений"."Если кто-то до
настоящего времени не понял, мои блоги не несут никакой
политической нагрузки. По крайней мере я ее никогда в своих текстах
не подразумеваю. Осуждающие меня люди никогда со мной не
встречались, не общались со мной. В их сознании, несмотря на свой
возраст, по влиянию я не отличаюсь от депутата, генерала или
министра", – говорится в обращении.По мнению Песковой,
политикам, которые являются адресатом "этого потока ненависти",
следует задуматься, почему люди в России озлоблены и почему
кибербуллинг в России принял такие масштабы.
https://www.facebook.com/vadimo1977/posts/1773644449358331
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