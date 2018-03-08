По словам дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизаветы, "в какой-то момент" она поняла, что является объектом ненависти не как личность, а как персона, якобы причастная к политической системе. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пескова: Малейшая моя ошибка поднимает новый вал ненависти Фото: Вадим Манукян / Facebook "В течение последних двух лет я являюсь жертвой ежедневного кибербуллинга. Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие", – сообщила Пескова.По ее словам, "среди этого вала ненависти" она стала замечать людей, испытывающих к ней "искреннюю симпатию и сочувствие"."Я почувствовала поддержку. Это дало мне мотивацию к совершенствованию, уверенность в собственных силах. Несмотря на это, малейшая моя ошибка поднимает новый вал ненависти, пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще. Такова сила кибербуллинга. Однако в какой-то момент я поняла, что являюсь объектом ненависти не как личность, не как Лиза Пескова 1998 года рождения, а как персона, по чьему-то мнению причастная к политической системе", – заявила дочь пресс-секретаря президента.Она подчеркнула, что не имеет "никакого влияния на принятие каких-либо политических решений"."Если кто-то до настоящего времени не понял, мои блоги не несут никакой политической нагрузки. По крайней мере я ее никогда в своих текстах не подразумеваю. Осуждающие меня люди никогда со мной не встречались, не общались со мной. В их сознании, несмотря на свой возраст, по влиянию я не отличаюсь от депутата, генерала или министра", – говорится в обращении.По мнению Песковой, политикам, которые являются адресатом "этого потока ненависти", следует задуматься, почему люди в России озлоблены и почему кибербуллинг в России принял такие масштабы. https://www.facebook.com/vadimo1977/posts/1773644449358331 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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