На Донбассе один украинский воин ​​получил ранения Боевики вели обстрелы на луганском и донецком направлениях В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о 3 обстрелы и 1 раненого украинского военнослужащего за минувшие сутки. Фото: ivbogdan.com Об этом сообщил представитель Минобороны по АТО Максим Праута на традиционном брифинге в "кризисном украинском медиа-центре". "За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отметили в Минобороны. Также Праута добавил, что обстрел велись на луганском и донецком направлениях. Напомним, вчера перемирие, о котором договорились Трехсторонняя контактная группа, по вине российско-оккупационных войск в полной мере не соблюдалось . 6 марта, несмотря на объявленное перемирие, агрессор провел 3 прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины . В результате погиб украинский военнослужащий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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