|На Донбассе один украинский боец получил ранения
|08.03.2018 23:06
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Боевики вели обстрелы на луганском и донецком направленияхВ Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о 3 обстрелы и 1 раненого украинского военнослужащего за минувшие сутки.
Фото: ivbogdan.com
Об этом сообщил представитель Минобороны по АТО Максим Праута на традиционном брифинге в "кризисном украинском медиа-центре".
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное",- отметили в Минобороны.
Также Праута добавил, что обстрел велись на луганском и донецком направлениях.
Напомним, вчера перемирие, о котором договорились Трехсторонняя контактная группа, по вине российско-оккупационных войск в полной мере не соблюдалось .
6 марта, несмотря на объявленное перемирие, агрессор провел 3 прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины . В результате погиб украинский военнослужащий.
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