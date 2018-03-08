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На Донбассе один украинский боец ​​получил ранения
08.03.2018 23:06
На Донбассе один украинский воин ​​получил ранения
Боевики вели обстрелы на луганском и донецком направлениях
В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о 3 обстрелы и 1 раненого украинского военнослужащего за минувшие сутки.
На Донбассе один украинский боец ​​получил ранения Фото: ivbogdan.com

Об этом сообщил представитель Минобороны по АТО Максим Праута на традиционном брифинге в "кризисном украинском медиа-центре".

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный получил ранения. Состояние его здоровья - удовлетворительное",- отметили в Минобороны.

Также Праута добавил, что обстрел велись на луганском и донецком направлениях.

Напомним, вчера перемирие, о котором договорились Трехсторонняя контактная группа, по вине российско-оккупационных войск в полной мере не соблюдалось .

6 марта, несмотря на объявленное перемирие,  агрессор провел 3 прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины . В результате погиб украинский военнослужащий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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