"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 8 марта. Ключевые новости четверга Фото: EPA Войска режима президента Сирии Башара Асада взяли под контроль более половины территории района Восточной Гуты, который до этого подвергался массированным авиаударам российской авиации.Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля"возмутительным преступлением". По ее словам, правительство будет "действовать без колебаний, как только факты станут более ясными".Радд отметила, что вызвавшее отравление вещество является "очень редким".Должность министра иностранных дел Германии в новом коалиционном правительстве может перейти к нынешнему министру юстиции Гайко Маасу. Действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль сообщил, что не войдет в новый состав правительства.В Праге официально вступил в должность Милош Земан, который во второй раз победил на выборах президента Чехии. Во время его выступления с инаугурационной речью церемонию покинули некоторые приглашенные политики.Число погибших в результате нескольких подземных толчков в Папуа – Новой Гвинее превысило 100 человек.Украинские СМИ и волонтеры сообщили о задержании руководителя "Офицерского корпуса", участника переговоров об обмене между Киевом и "ЛДНР" Владимира Рубана на пункте пропуска в Зайцево Донецкой области. Задержание связывают с попыткой транспортировки через линию разграничения партии оружия.Активисты правозащитных и феминистских организаций организовали марши в Киеве и других городах Украины. Участники шествий выступали против неравенства в оплате труда и других дискриминационных практик. Активисты также требовали ратификации Украиной Стамбульской конвенции против домашнего насилия. В Киеве и Ужгороде участниц маршей атаковали представители праворадикальных организаций, которые обливали феминисток зеленкой и краской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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