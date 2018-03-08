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В штабе Собчак уверяют, что она ездила в Крым "для независимого репортажа"
08.03.2018 23:13
В штабе Собчак уверяют, что она ездила в Крым "для независимого репортажа"
Представительница Собчак отметила, что постановление правительства Украины о порядке посещения аннексированного полуострова приняли в 2015 году
Кандидат в президенты России Ксения Собчак посещала аннексирован Крым для независимого репортажа в конце мая - начале июня 2014 года.
В штабе Собчак уверяют, что она ездила в Крым "для независимого репортажа" Ксения Собчак. Фото: РИА Новости

Так внесения Собчак к базе "Миротворец" прокомментировала ее представитель Ксения Чудинова, пишет федеральное агентство " РИА-Новости ".

Она отметила, что постановление правительства Украины о порядке посещения аннексированного полуострова приняли в 2015 году.

"Собчак с (журналистом Антоном) Красовским ездили в Крым для независимого репортажа чуть ли не в конце мая начале июня 14-го года. Постановление Кабинета министров о порядке посещения Крыма - вообще от 15 года" , - сказала Чудинова.

Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой  разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины .

Впоследствии украинское посольство в России  опровергло информацию об обращении Собчак  за разрешением на въезд в Крым.

Собчак внесли в базу "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, на сайте отмечается, что Собчак в 2014 году оправдывала "оккупацию Крыма".

Вчера Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) уже начала проверку сообщений о том, что Ксения Собчак ранее незаконно посещала Крым.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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