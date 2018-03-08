Представительница Собчак отметила, что постановление правительства Украины о порядке посещения аннексированного полуострова приняли в 2015 году

Так внесения Собчак к базе "Миротворец" прокомментировала ее представитель Ксения Чудинова, пишет федеральное агентство " РИА-Новости ".

Она отметила, что постановление правительства Украины о порядке посещения аннексированного полуострова приняли в 2015 году.

"Собчак с (журналистом Антоном) Красовским ездили в Крым для независимого репортажа чуть ли не в конце мая начале июня 14-го года. Постановление Кабинета министров о порядке посещения Крыма - вообще от 15 года" , - сказала Чудинова.

Напоминаем, ранее Собчак, кандидат в президенты РФ, заявила в эфире "Эхо Москвы", что отправила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въехать на полуостров через территорию Украины .

Впоследствии украинское посольство в России опровергло информацию об обращении Собчак за разрешением на въезд в Крым.

Собчак внесли в базу "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, на сайте отмечается, что Собчак в 2014 году оправдывала "оккупацию Крыма".