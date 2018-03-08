|Заквітчана Леся Нікітюк насмішила побажанням "безцелюлітного життя" (ФОТО)
|08.03.2018 23:21
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Відома телеведуча Леся Нікітюк, яку зараз можна побачити у шоу "Хто зверху?" з Сергієм Притулою, оригінально привітала шанувальниць з міжнародним жіночим днем.
"З Весною мої птічки! Всім дівчатам бажаю гарної фігури, прокачаного горіха, пласких животиків і безцілюлітного життя!!!", - емоційно побажала Леся. На світлині Нікітюк позує на фоні квіткової стіни і демонструє відвертий та пікантний образ - чорна напівпрозора сітчаста блуза з аплікаією.
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