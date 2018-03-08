|Появилось видео взрыва авто работников СБУ
|08.03.2018 23:21
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На Броварском проспекте в взорвали Camry. Внутри находились работники . Бросил боевую гранату прежний сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко. Он был сержантом Нацполиции Киевской области, передает со ссылкой на .
Появилось видео, как полицейский бросил гранату в машину.
Как рассказала пресс-секретарь Елена Гитлянская, сотрудник службы безопасности работал под прикрытием. Он выполнял контрольную закупку с целью выявить факт незаконной торговли взрывчаткой и поймать двух преступников. Сейчас 26-летний мужчина официально объявлен в розыск.
Взрыв произошел 6 марта около 21.30 на Броварском проспекте возле станции метро Лесная. Сгорел автомобиль Camry. Подозреваемые скрылись в направлении Броваров. Осколок гранаты ранил 1 человека.
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