На Броварском проспекте в взорвали Camry. Внутри находились работники . Бросил боевую гранату прежний сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко. Он был сержантом Нацполиции Киевской области, передает со ссылкой на .

Появилось видео, как полицейский бросил гранату в машину.

Как рассказала пресс-секретарь Елена Гитлянская, сотрудник службы безопасности работал под прикрытием. Он выполнял контрольную закупку с целью выявить факт незаконной торговли взрывчаткой и поймать двух преступников. Сейчас 26-летний мужчина официально объявлен в розыск.

Взрыв произошел 6 марта около 21.30 на Броварском проспекте возле станции метро Лесная. Сгорел автомобиль Camry. Подозреваемые скрылись в направлении Броваров. Осколок гранаты ранил 1 человека.

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