Скрипаль и его дочь до сих пор в тяжелом состоянии

Об этом в четверг, 8 марта, сообщили представители полиции Великобритании, пишет DW.

Все эти люди в какой-то степени пострадали от действия нервно-паралитических вещественных, применяемых при покушении на экс-разведчика, отметили в полиции.

По данным правоохранителей, сейчас в больнице, кроме Скрипаля и его дочери Юлии, находится также полицейский Ник Бейли.

Скрипаль и дочь в тяжелом состоянии .

Министерка внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила во время выступления в британском парламенте, что состояние пострадавших от покушения Скрипаля и 33-летней Юлии "очень серьезное". Они до сих пор без сознания, отметила руководитель ведомства.

Как рассказала Министерка журналистам, для покушения на бывшего российского шпиона использовали крайне редкое нервно-паралитическое вещество. Впрочем, Радд предостерегла от преждевременных выводов, так как пока нет подтвержденной информации об исполнителях нападения.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .