|Из-за отравления экс-шпиона Скрипаля пострадал 21 человек
|08.03.2018 23:21
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Скрипаль и его дочь до сих пор в тяжелом состоянииМедицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку.
Фото: tass.ru
Об этом в четверг, 8 марта, сообщили представители полиции Великобритании, пишет DW.
Все эти люди в какой-то степени пострадали от действия нервно-паралитических вещественных, применяемых при покушении на экс-разведчика, отметили в полиции.
По данным правоохранителей, сейчас в больнице, кроме Скрипаля и его дочери Юлии, находится также полицейский Ник Бейли.
Скрипаль и дочь в тяжелом состоянии.
Министерка внутренних дел Великобритании Эмбер Радд сообщила во время выступления в британском парламенте, что состояние пострадавших от покушения Скрипаля и 33-летней Юлии "очень серьезное". Они до сих пор без сознания, отметила руководитель ведомства.
Как рассказала Министерка журналистам, для покушения на бывшего российского шпиона использовали крайне редкое нервно-паралитическое вещество. Впрочем, Радд предостерегла от преждевременных выводов, так как пока нет подтвержденной информации об исполнителях нападения.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.
Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России. В РФ заявления Джонсона о возможном российском следе в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".