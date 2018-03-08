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В Польше автобус с украинцами попал в аварию, есть погибшие
08.03.2018 23:21

В Польше автобус с украинцами попал в аварию, есть погибшие

В Польше автобус с украинцами попал в аварию, есть погибшие

        В четверг по дороге к польскому Перемышлю автомобиль Ford с украинцами на скользкой дороге съехал на встречную полосу и въехал под колеса грузовика, есть погибшие, сообщает "24 канал".

      "Полицейские установили, что водитель Ford, двигаясь по направлению к Перемышлю, вдруг выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком с прицепом", - говорится в сообщении на сайте канала в четверг вечером со ссылкой на польские СМИ.

      По словам пресс-секретаря муниципальной полиции Перемышля Магдалины Стекуры, на момент столкновения в микроавтобусе было шесть украинцев.

      "Водитель и пассажир погибли на месте. Еще четверо украинцев с различными травмами попали в больницу. Один из них, в тяжелом состоянии, был транспортирован вертолетом спасательной службы", – сказано в сообщении.

      В информации уточняется, что украинцы ехали из Старой Бирчи, где работали на реконструкции моста.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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