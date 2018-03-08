Издание "ГОРДОН" попало в список украинских новостийных интернет-изданий, которые полностью или частично заблокированы в аннексированном Крыму. Мониторинг проводился на полуострове в начале марта 2018 года Фото: ЕРА В список таких сайтов попали интернет-издания "ГОРДОН", "Украинская правда", "Цензор.НЕТ", "Крым.Реалии", "РБК.ua", "Укринформ", "Обозреватель", сайты телеканалов "СТБ", "Новый канал", ICTV, "UA:Перший", "5 канал".Мониторинг проводился на полуострове в начале марта 2018 года. Проверка проводилась с помощью сетей пяти разных провайдеров в пяти крымских городах.Так, девять сайтов из списка заблокированы всеми пятью провайдерами. Среди них "Цензор.нет", "15 минут", "Европейская правда", "Громадське радіо", "Укринформ", "Фокус", "Депо", "След.нет", "РБК.ua".Симферопольский провайдер "АКС" блокирует 28 сайтов из общего списка мониторинга, ялтинский "Ялтанет" – 24 сайта, белогорский "БелНет" – 22 сайта. Керченский "Боспортелеком" блокирует 12 сайтов, севастопольский "Севстар" – 10.Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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