|Снежный шторм оставил без электроэнергии более миллиона жителей США, - ФОТО
|08.03.2018 23:29
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В школах отменили занятияВ США снежный шторм обесточил десятки тысяч домов, более миллиона жителей остались без света.
Фото: apnews.com
Об этом сообщает Reuters.
Бостонские школы вместе с десятками школ во всей Новой Англии отменили занятия в четверг, 8 марта.
Полиция штата Нью-Джерси заявила, что во время шторма произошло более 530 аварий. В Нью-Джерси более 230 тыс. домохозяйств остаются без света.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в стране 8 марта.
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