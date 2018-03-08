Снежный шторм оставил без электроэнергии более миллиона жителей США, - ФОТО В школах отменили занятия В США снежный шторм обесточил десятки тысяч домов, более миллиона жителей остались без света. Фото: apnews.com Об этом сообщает Reuters. Бостонские школы вместе с десятками школ во всей Новой Англии отменили занятия в четверг, 8 марта. Полиция штата Нью-Джерси заявила, что во время шторма произошло более 530 аварий. В Нью-Джерси более 230 тыс. домохозяйств остаются без света. Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Фото: apnews.com Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в стране 8 марта . Украинский предупреждают об ухудшении погодных условий: на дорогах ожидается гололедица

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