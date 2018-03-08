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Снежный шторм оставил без электроэнергии более миллиона жителей США, - ФОТО
08.03.2018 23:29
Снежный шторм оставил без электроэнергии более миллиона жителей США, - ФОТО
В школах отменили занятия
В США снежный шторм обесточил десятки тысяч домов, более миллиона жителей остались без света.
Снежный шторм оставил без электроэнергии более миллиона жителей США, - ФОТО Фото: apnews.com

Об этом сообщает Reuters.

Бостонские школы вместе с десятками школ во всей Новой Англии отменили занятия в четверг, 8 марта.

Полиция штата Нью-Джерси заявила, что во время шторма произошло более 530 аварий. В Нью-Джерси более 230 тыс. домохозяйств остаются без света.

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Фото: apnews.com

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в стране 8 марта.

  • Украинский предупреждают об ухудшении погодных условий: на дорогах ожидается гололедица
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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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