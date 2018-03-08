В четверг, 8 марта, правоохранители задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.

Они передали редакции фотографию Рубана, на руках которого надеты наручники. По их сведениям, руководителя «Офицерского корпуса» «взяли» на линии разграничения с т.н. «ДНР» — в одном из пунктов пропуска Донецкой области.

В силовых структурах, в настоящее время задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.

Официальных сообщений о подозрениях в его адрес на момент подготовки этой публикации еще не объявлялось.

В то же время, в распоряжении редакции оказалась видеозапись процесса документирования задержания Рубана.

Из нее следует, что случай произошел на одном из блок-постов, над которым развевается украинский флаг. На записи запечатлен стоящий боком к видеокамере глава «Офицерского корпуса».

Напротив него стоят мебельные столы, на которых выложен целый запас вооружения. Параллельно один из силовиков в камуфляже ведет осмотр багажника белого микроавтобуса.

О факте его задержания сотрудниками спецслужб в районе Майорска уже сообщается в соцсетях. Об этом пишет на своей странице в Facebook известный волонтер Гайдэ Ризаева.

Она уточнила, что пока не может обнародовать все известные ей данные инцидента в главой «Офицерского корпуса». Вместе с этим она заявила, что Рубана задержали «при попытке пересечения границы с запрещенными предметами». Это произошло 8 марта в обеденное время. По сведениям Ризаевой, в процессе его задержания участвовали сотрудники Службы безопасности Украины и контрразведки.

Интересно, что параллельно 8 марта в соцсетях появились сведения о задержании на блок-посту граждан, которые пытались провести с неподконтрольной территории значительный запас оружия. Эти фото обнародовал на своей странице пользователь Егор Карпенко.

«Сегодня вынужденные переселенцы вывозили с временно оккупированной территории свою мебель… Вот что нашли в шкафах и тумбочках на одном из пропускных пунктов», — отмечает он.

На обнародованных фото арсенала — взрыватели к минам, 80 миномет, несколько 120 мин, и полтора десятка автоматов, которые выложены на столы. По информации Карпенко, задержание пытавшихся перевезти их людей осуществлялось силами пограничников Антитеррористического центра.

По сведениям Карпенко, это оружие пыталась провести «группа террористов под видом мирных жителей для осуществления террористических актов в тылу».

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