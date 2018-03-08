|Миллионы женщин вышли бастовать на улицы Испании
|08.03.2018 23:37
|
По случаю Международного женского дня в Испании объявили двухчасовую акцию протестаБолее пяти миллионов испанцев и испанок вышли на улицы городов и поселений страны с требованием равных прав для мужчин и женщин.
Фото: apnews.com
Во время акции протеста в Международный женский день в четверг, 8 марта, было объявлено двухчасовую забастовку, пишет DW со ссылкой на AFP.
Из-за забастовки отменили движение 300 поездов. Теле- и радиокомпании должны были обходиться во время акции без женщин.
Из-за протестов в течение дня в крупнейших городах страны Мадриде и Барселоне значительно увеличился промежуток движения метро.
В Мадриде акция протеста началась еще в полночь. Активисты, собравшиеся в центральной части города, стучали в кастрюли.
Феминистские организации призвали женщин не заниматься домашней работой.
Инициаторы протестов стремятся таким образом добиться уравнивания уровня заработной платы мужчин и женщин. Кроме того, они выступают против насилия над женщинами и сексуальных домогательств.
В Испании много внимания уделяется борьбе за права женщин. К примеру, Европейский Совет признал эталонным для других стран-членов ЕС принятый в 2004 году этой страной закон против насилия над женщинами.
Напомним, на Европейской площади в центре Днепра по случаю Международного дня женщин состоялась акция за равные права женщин и мужчин, против домашнего насилия и в поддержку ратификации Украиной Стамбульской конвенции.
В Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин.