По случаю Международного женского дня в Испании объявили двухчасовую акцию протеста

Во время акции протеста в Международный женский день в четверг, 8 марта, было объявлено двухчасовую забастовку, пишет DW со ссылкой на AFP.

Из-за забастовки отменили движение 300 поездов. Теле- и радиокомпании должны были обходиться во время акции без женщин.

Из-за протестов в течение дня в крупнейших городах страны Мадриде и Барселоне значительно увеличился промежуток движения метро.

В Мадриде акция протеста началась еще в полночь. Активисты, собравшиеся в центральной части города, стучали в кастрюли.

Феминистские организации призвали женщин не заниматься домашней работой.

Инициаторы протестов стремятся таким образом добиться уравнивания уровня заработной платы мужчин и женщин. Кроме того, они выступают против насилия над женщинами и сексуальных домогательств.

В Испании много внимания уделяется борьбе за права женщин. К примеру, Европейский Совет признал эталонным для других стран-членов ЕС принятый в 2004 году этой страной закон против насилия над женщинами.

Напомним, на Европейской площади в центре Днепра по случаю Международного дня женщин состоялась акция за равные права женщин и мужчин , против домашнего насилия и в поддержку ратификации Украиной Стамбульской конвенции.