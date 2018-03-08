Сийярто также подчеркнул, что Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров

Об этом сообщается на сайте венгерского правительства, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, об этом Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовичем, который обвинял в "теракте" в Ужгороде антивенгерскую кампанию в украинских СМИ.

"Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье" , - сказал министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто также подчеркнул, что "Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, только если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров" .