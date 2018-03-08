|МИД Венгрии заявляет о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте
|08.03.2018 23:45
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Сийярто также подчеркнул, что Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгровГлава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
Фото: kormany.hu
Об этом сообщается на сайте венгерского правительства, пишет "Европейская правда".
Согласно сообщению, об этом Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовичем, который обвинял в "теракте" в Ужгороде антивенгерскую кампанию в украинских СМИ.
"Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", - сказал министр иностранных дел Венгрии.
Сийярто также подчеркнул, что "Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, только если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров".
Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.