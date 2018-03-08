Погода, Новости, загрузка...
МИД Венгрии заявляет о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте
08.03.2018 23:45
МИД Венгрии заявляет о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте
Сийярто также подчеркнул, что Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.
МИД Венгрии заявляет о миссии ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте Фото: kormany.hu

Об этом сообщается на сайте венгерского правительства, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, об этом Сийярто заявил во время встречи в Будапеште с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) Ласло Брензовичем, который обвинял в "теракте" в Ужгороде антивенгерскую кампанию в украинских СМИ.

"Беспокойство по поводу серии нападений на венгерское меньшинство растет. Мы ожидаем, что украинская власть будет гарантировать безопасность венгров на Закарпатье, и мы приветствуем расширение присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье", - сказал министр иностранных дел Венгрии.

Сийярто также подчеркнул, что "Венгрия снова будет поддерживать стремление Украины к европейской и евроатлантической интеграции, только если не будут введены в действие законы, ограничивающие права венгров".

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

  • Снегопад на Закарпатье автотрассы заблокированы, 19 населенных пунктов без света
  • На Закарпатье мужчина устроил на чердаке дома сушку для марихуаны
  • Венгрия призвала направить миссию ОБСЕ на Закарпатье из-за "напряженности" в регионе

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить