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В Хабаровске нашли 26 пар человеческих рук
08.03.2018 23:49
Кисти рук, которые нашли в реке в российском Хабаровске, были утилизированы непредусмотренным способом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Проверкой занялся Следком Фото: wikipedia.org По данным ведомства, останки не имеют криминального происхождения. По кистям "ранее проводились судебно-медицинские исследования и принимались меры к установлению сведений о неопознанных трупах".Биологический материал был утилизирован не предусмотренным законом способом, отметили в Следкоме. Ответственных за утилизацию проверяют.
Telegram-канал Mash разместил фото находки, указав, что речь идет о 26 парах кистей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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