Кисти рук, которые нашли в реке в российском Хабаровске, были
утилизированы непредусмотренным способом. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Проверкой занялся Следком Фото:
wikipedia.org По данным ведомства, останки не имеют криминального
происхождения. По кистям "ранее проводились судебно-медицинские
исследования и принимались меры к установлению сведений о
неопознанных трупах".Биологический материал был утилизирован не
предусмотренным законом способом, отметили в Следкоме.
Ответственных за утилизацию проверяют.
Telegram-канал Mash разместил фото находки, указав, что речь идет о
26 парах кистей.
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