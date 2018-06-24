Подозреваемый в убийстве супружеской пары в Харькове заявил, что писал заявление об угрозах от убитого в полицию, сообщило издание "Depo Харьков". Предполагаемого убийцу семейной пары оперативно задержали Фото: Патрульна поліція України Подозреваемый также сообщил, что погибший его избил. Он заявил, что писал заявление об угрозах от убитого в полицию. 24 июня в одной из квартир в Харькове расстреляли 40-летних супругов и ранили их 13-летнюю дочь. Мужчина и женщина погибли, а девушка получила ранения.Правоохранители задержали предполагаемого убийцу."Во время проверки транспортного средства в салоне авто правоохранители обнаружили предмет, похожий на автомат и, вероятно, охотничье ружье", – отметили в ведомстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что харькове подозреваемый заявил убитого Теги: происшествия