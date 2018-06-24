Подозреваемый в убийстве супружеской пары в Харькове заявил, что
писал заявление об угрозах от убитого в полицию, сообщило издание
"Depo Харьков". Предполагаемого убийцу семейной пары оперативно
задержали Фото: Патрульна поліція України Подозреваемый также
сообщил, что погибший его избил. Он заявил, что писал заявление об
угрозах от убитого в полицию. 24 июня в одной из квартир в
Харькове расстреляли 40-летних супругов и ранили их 13-летнюю дочь.
Мужчина и женщина погибли, а девушка получила
ранения.Правоохранители задержали предполагаемого убийцу."Во
время проверки транспортного средства в салоне авто правоохранители
обнаружили предмет, похожий на автомат и, вероятно, охотничье
ружье", – отметили в ведомстве.
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