В деле о попытке самоубийства депутата Житомирского областного совета открылись новые подробности, передает со ссылкой на .

Так, уже известно, что мужчину с ранением грудной клетки обнаружил его брат.

По словам начальника Главного управления Нацполиции Житомирщины Вячеслава Печененко, депутат глубоко ночью позвонил матери и сообщил, что собирается наложить на себя руки, та в свою очередь отправила к нему второго сына.

“В 4:00 ночи он позвонил матери, попросил, чтобы она его простила за только, попрощался и отключил телефон. Она отправила к нему своего второго сына, который уже увидел его с ранением”, – говорит Печененко.

Правоохранитель также добавил, что мужчина был доставлен в больницу, ему уже сделали операцию, он в сознании.

По предварительной информации, депутат пытался совершить самоубийство из зарегистрированного карабина «Сайгак».

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