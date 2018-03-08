Последствия глобального потепления в последние десятилетия активно обсуждают в ученом мире, они вызывают бурную реакцию широкой общественности. Заголовки пестрят информацией о таянии арктических льдов и о повышении среднегодовых температур на планете. А между тем все не так однозначно. Атмосфера нашей планеты устроена гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И то, что в одних регионах выглядит как потепление, в других оборачивается неожиданным похолоданием.

Американские ученые бьют тревогу: в последние годы на территории США и Канады наблюдаются аномально холодные зимы. Климатологи связывают это неприятное явление как раз с потеплением в Арктике. Но как такое может быть? Ведь общее потепление на планете должно вызывать постепенное увеличение температуры во всех регионах земного шара. Оказывается, эта закономерность не всегда работает в отношении климата: атмосфера нашей планеты является очень сложно устроенной системой. И ученым пока остается только констатировать факты и давать объяснения уже произошедшим событиям.

Американские климатологи из университета штата Колорадо (Боулдер) вместе со своими иностранными коллегами проанализировали показатели температуры на территории Северной Америки за последние 36 лет. Выводы оказались во многом неожиданными: аномально холодные зимы на территории США и Канады наблюдались в связи с повышением температуры в российском секторе Арктики.

Дело в том, что из-за потепления в Арктике возникает целый ряд новых климатических закономерностей в прилегающих регионах. Одной из них стало формирование над территорией Берингова моря и Аляски нехарактерных антициклонов. Мощные атмосферные образования препятствуют проникновению теплого воздуха из южных частей Тихого океана на материк, следовательно в Канаде и США наблюдаются аномально холодные зимы. В результате непредвиденного похолодания среднегодовые температуры воздуха снизились на 1,5 градуса, а это очень большой показатель в масштабах года. Вслед за этим сместились сроки прихода весны, а на севере Мексики и в центральной части США уменьшилось количество осадков.

Понижение температуры и уменьшение количества осадков негативно отразилось на сельском хозяйстве региона. Специалисты отмечают общее снижение урожайности основных возделываемых культур и фиксируют экономические потери. Как отмечают климатологи, в будущем эта ситуация может только усугубиться. Потепление и таяние льдов в Арктики продолжится, следовательно, в США, Канаде и Мексике будут наблюдаться негативные последствия этого процесса.

Подобные ситуации показывают всю беспомощность человека перед глобальными процессами. Климат нашей планеты быстро меняется, а ученым остается лишь констатировать свершившийся факт. Каким бы царем природы ни возомнил себя человек, но изменение климата пока не поддается точному детальному прогнозированию.

Ольга Фролова

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