Датский изобретатель Петер Мадсен в суде утверждает, что журналистка Ким Валль умерла на борту его подводной лодки от отравления угарным газом. Вечером 10 августа шведская журналистка, фрилансер изданий New York Times и The Guardian Ким Валль находилась на подлодке "Наутилус" Фото: ЕРА Мадсен также признался, что расчленил тело Валль и выбросил его в море.Когда его спросили, с какой целью он это сделал, Мадсен ответил: "Я не понимаю, какое это имело значение, в то время как она была мертва".Изобретатель подозревается в убийстве, расчленении и преступлениях сексуального характера в отношении Валль. Мадсену грозит пожизненное заключение, в случае, если вина его будет доказана. Это означает, что через 15–17 лет он может попросить об условно-досрочном освобождении, отмечает ВВС.Вечером 10 августа 2017 года шведская журналистка, фрилансер изданий New York Times и The Guardian Валль находилась на подлодке "Наутилус". В тот день она не вернулась домой. В убийстве заподозрили владельца лодки, изобретателя Петера Мадсена, но он утверждал, что женщина сошла на берег в тот же вечер. 11 августа подлодка затонула, ее владельца спасли. Когда судно подняли, тела Валль на борту не обнаружили.21 августа Мадсен признался в суде, что на его судне произошел несчастный случай, приведший к гибели журналистки. Он уточнил, что похоронил ее тело в море. В тот же день в районе поисков журналистки нашли обезглавленный женский торс без рук и ног с привязанным металлическим грузом. Как показал анализ ДНК, это было тело Валль. Полиция предполагает, что субмарина водоизмещением в 40 тонн была затоплена умышленно после того, как начались поиски пропавшей.Датский прокурор Якоб Бух-Йепсен заявил, что на жестком диске, предположительно, принадлежащем Мадсену, нашли фото и видео, на котором пытают, обезглавливают и сжигают женщин. Мадсен все обвинения отрицает.7 октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила фрагменты тела, принадлежащие Валль.Мадсен заявлял, что причиной смерти журналистки стало падение ей на голову тяжелого люка. Позднее он сообщил, что Валль умерла от отравления угарным газом, находясь внутри подводной лодки. Изобретатель признался, что после смерти расчленил тело и сбросил его части в море. Обвинения в убийстве журналистки Мадсену предъявили 18 января. Психиатрическая экспертиза показала наличие у него психопатических тенденций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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